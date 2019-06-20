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12:33 20 Haziran 2019
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    Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen İstanbul Esnaf ve Sanatkarları İftar Programına katılarak konuşma yaptı.

    Erdoğan yabancı basın mensuplarıyla bir araya geldi: Her gazeteci bir araştırmacıdır, doğruların peşindeki insandır

    © AA /
    Türkiye
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    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yabancı medya kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi. Burada gazeteciliğin önemine vurgu yapan Erdoğan, "Her gazeteci bir araştırmacıdır, doğruların peşindeki insandır" ifadesini kullandı.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yabancı basın mensuplarıyla Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde düzenlenen kahvaltı programında bir araya geldi.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
    © İHA / Medeni Topaloğlu
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    30'un üzerinde temsilcinin katıldığı toplantıda AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı ve Büyükelçi İbrahim Kalın ile  Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun da yer aldı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, soru cevap öncesi yaptığı konuşmada “Meslektaşınız Cemal Kaşıkçı cinayetinin unutulmasına nasıl izin vermediysek, Mursi'nin de unutulmasına fırsat vermeyeceğiz. Bir ülkede seçimle gelen ilk cumhurbaşkanı 25 dakika can çekişiyor ve orada hiçbir müdahale yapılmıyor. Uluslararası hukukun verdiği haklarımızı sonuna kadar kullanarak bu konunun aydınlığa kavuşturulması için mücadele edeceğiz" dedi.

    'SİSİ VE ETRAFINDAKİLERİ AYNI ZAMANDA DÜNYADA DA ONU SEVENLERİ RAHATSIZ EDEBİLİR'

    Erdoğan, “Böyle bir cinayet olabilir mi? İşte Sisi denilen kişi şu anda Mısır'da böyle bir yöneticidir. Ve ben kendisi için her zaman onu söylüyorum, 'bir zalimdir' ve bir demokrat değildir. Gerçek manada bir demokrasinin neticesinde iş başına gelmiş birisi değildir. Bizim bu ifadelerimiz gerek Sisi ve etrafındakileri aynı zamanda dünyada da onu sevenleri rahatsız edebilir. Ama önemli olan bu dünyada haklıların yanında yer alanların buna nasıl baktığıdır. Kaşıkçı cinayeti konusunda ülkemizin tutumunu haklı bulan Birleşmiş Milletler'in Mursi'nin şüpheli ölümünü muhakkak gündeme alacağına, sorumlulardan hesap soracağına inanıyorum. Aynı şekilde uluslararası basın da konunun üzerine cesaretle giderek bir daha benzer acıları, benzer dramları insanlık adına yeni utanç sahnelerinin yaşanmasının önüne geçmeliyiz" şeklinde konuştu. 

    'HEPİMİZİN ÜZERİNE TİTREDİĞİ MEDYA ÖZGÜRLÜĞÜ İŞTE BUNUN İÇİN VARDIR'

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

    Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen İstanbul Esnaf ve Sanatkarları İftar Programına katılarak konuşma yaptı.
    © AA /
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    “Gazetecilik unutmayın hakikat arayışıdır. Çünkü her gazeteci aynı zamanda bir araştırmacıdır. Gazeteci doğruların peşindeki insandır. Yalan ve manipülatif haberlere tevessül etmek. Muhatabına saygısızlık etmeninin yanında, bireyin doğru haber alma hakkını da ihlal etmektir. Hepimizin üzerine titrediği medya özgürlüğü işte bunun için vardır. İnandırıcılığını ve itibarını kaybetmiş bir medya açık söylüyorum ne topluma ne de insanlığa hiçbir faydası olamaz. Takipçilerinin nezdinde güven erozyonuna uğrayan bir basın kuruluşu öncelikle o meslek mensupları için ağır bir yüktür. Demokrasilerde 4. kuvvet olarak nitelendirilen medya siyaseti dizayn etmenin, muarızlarını imha etmenin bir aracı haline dönüştürülmemelidir.

    'KİBİRLİ, YANLI, ART NİYETLİ BİR GAZETECİLİK ANLAYIŞINA KARŞI ÇIKIYORUZ'

    Biz basın yayın organlarının halk adına siyasetçileri denetlemesine, milletin çıkarları için gözcülük yapmasına asla karşı çıkmadık, çıkmıyoruz. Bilakis denetim aracı olması gereken medyanın bir tahakküm aracına, siyaseti kendi istekleri doğrultusunda biçimlendirme vasıtasına dönüşmesine itiraz ediyoruz. Biz seçilmişler üzerinde anti demokratik bir vesayet organı gibi hareket eden, kibirli, yanlı, art niyetli bir gazetecilik anlayışına karşı çıkıyoruz. Gerçeklerin ortaya çıkması için kimi zaman canı pahasına görev yapan basın emekçilerine saygımız sonsuzdur. Ancak hakikatin tecellisi için çalışmak yerine tek gayesi iktidarı devirmek olan muhteriz bir siyasetçi gibi davrananlara da gazeteci gözüyle bakmıyoruz.

    Ahmet Kaya
    © Fotoğraf : YouTube
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    Kalemini ve kamerasını terör örgütlerinin emrine verenler bizim nezdimizde asla gazeteci olamazlar. Bizi sık sık eleştirenlerin bilerek gözden kaçırdığı nokta işte burasıdır. Çoğu zaman muhataplarımız gerçeği keşfetmek için değil, zihinlerindeki kalıplara, ön yargılara cevap bulma gayesiyle ülkemize bakıyorlar. Biz, sizlerden ülkemizle ilgili meselelere hakkaniyetle yaklaşmanızı, bize dair haberleri etik ilkeleri çerçevesinde değerlendirmenizi rica ediyoruz. Algının, olgunun önüne geçtiği böylesi bir dönemde sizlerden sadece gerçeklerin peşinde koşmanızı bekliyoruz."

    TOPLANTI BASINA KAPALI DEVAM ETTİ

    Sözlerini tamamlayan Erdoğan, yabancı basın mensuplarına dönerek "Şimdi sizin sorularınızı yanıtlayacağım" dedi. 

    Ancak daha sonra toplantının bu kısmının basına kapalı olarak gerçekleştirileceği bildirildi. Toplantıyı canlı aktaran televizyon kanalları bu noktada yayınlarına son verdi.

    Etiketler:
    Muhammed Mursi, Cumhurbaşkanlığı, Medya, AK Parti, Recep Tayyip Erdoğan
    Topluluk kurallarıTartışma
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