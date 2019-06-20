Bahçeli: İzlememe tercihimin haklı olduğu ortaya çıktı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 23 Haziran'da yapılacak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi için açıklama yaptı. Bahçeli, "İstanbul’un ehline emaneti için 23 Haziran dönüm noktasıdır. İstanbul’u uçuruma çekmek için kuyruğa giren iç ve dış mihraklara karşı 23 Haziran vatan ve millet sevdasıyla mühürlenmiş cevap olmalıdır" dedi.
Bahçeli'nin açıklamaları şöyle:
‘TARİHİMİZİN HEM KRİTİK HEM DE STRATEJİK KARAR ANLARINDAN BİRİSİNİ İFADE ETMEKTEDİR’
- 23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Seçimi siyasi ve demokrasi tarihimizin hem kritik hem de stratejik karar anlarından birisini ihata ve ifade etmektedir. İstanbul’da yaşayan her insanımız müstesna ve müreffeh bir geleceği inşa ve ihya etmek maksadıyla sandık başına gidecektir. Temennimiz ve beklentimiz oy kullanma hakkına sahip bütün kardeşlerimizin ahlaki, hukuki ve vicdani görevlerini temin amacıyla anayasal ve vatandaşlık görevlerini ifa ve icra etmeleridir. 23 Haziran’da seçime katılımın yüksek olması amacıyla demokratik sorumluluk mutlaka yerine getirilmelidir.
‘FETÖ VE PKK’NIN TERTİP VE KİRLİ SENARYOLARIN MAHVI VE MAĞLUBİYETİ SAĞLANMALIDIR’
- Adaletin tecellisi, hakkın tezahürü, hakkaniyetin ve haysiyetin tahkimi, hepsinden mühimi parlak ve umut dolu bir istikbalin tescili için İstanbullu kardeşlerimizin iradelerini kullanmaları ertelenemez değer ve önemdedir. 23 Haziran’da yalan siyaseti, istismar ve inkar emelleri bizzat milli iradenin müdahale ve mücadelesiyle çok net biçimde mahkum edilmelidir. 23 Haziran’da FETÖ ve PKK’nın tertip ve kirli senaryoların mahvı ve mağlubiyeti sağlanmalıdır.
'BÜTÜN ŞER HESAPLARIN ZEHİRLİ OKLARI İSTANBUL’UMUZU İŞARET ETMEKTEDİR'
- İstanbul bir büyükşehirden daha fazlasıdır. İstanbul medeniyetimizin beşiği, müftehir milli vicdanın onur eşiği, mihnet ve musibetlere meydan okuyan fazilet şehridir. Aynı zamanda bağımsızlığımızın, bekamızın ve birlikte yaşama inancımızın nişanesi olmakla birlikte nigehbanı, nefaset zirvesidir. Bu nedenle 23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Seçimi ülke gündemiyle birlikte dünya gündeminin başköşesindedir. Bütün şer hesapların zehirli okları İstanbul’umuzu işaret etmektedir. Hesap yapanlarla tuzak kuranlar ortadadır.
Hatırlanacağı üzere, taraflı, yanlı ve bir maksada hizmetkârlığı malum ve matuf olan sözde gazetecinin sunucu olduğu mezkûr tartışma programını izlememe kararımı daha önce kamuoyuyla paylaşmıştım. Gerçekten de bu tercihimin ne kadar haklı olduğu teyit edilmekle kalmamış, skandallar zincirinin kumpasla imal edilmiş halkaları birer birer açığa çıkmıştır.
‘İYİ NİYETLE İZAH EDİLEMEYECEKTİR’
- Sayın Binali Yıldırım’ın, malum tartışma programı öncesi soruları aldığı iddiasının kuyruklu yalan çıkmasından sonra, bu defa da otel lobilerinde gizli kapaklı yapılan temas ve taktik alışverişini esas alan sinsi görüşmenin ifade edildiği gibi 2-3 dakika değil, 46 dakikayla sabit olduğu anlaşılmıştır. 16 Haziran öncesinde, CHP adayı ile sözde gazetecinin otel buluşması kesinlikle iyi niyetle izah edilemeyecektir. Elbette ayinesi iş olanın lafına bakılmayacaktır.
- Yayın çizgisi mahsurlu ve marazi olan bir kanalın sunucusu olan sözde gazetecinin yandaşlık ve candaşlık damarının kabarması, hazırladığı sorular üzerinde CHP adayıyla birlikte hararetle çalışması, suiistimale kapı açıp gayri ahlaki ve etik dışı bir ilkesizliğe savrulması vicdan sahibi hiçbir vatan evladının gözünden kaçmamıştır. Esasen bu durum bizim içim sürpriz ve şaşırtıcı olmamıştır. Testide ne varsa dışarı o sızmıştır. Meşum niyetle menhus eylem kısa sürede örtüşmüştür. Devletin valisine küfür ve hakaret eden, vatandaşlarımıza nezaketsiz ve saygısız bir şekilde sataşan, sabırlı görünüp adeta öfke nöbetleri geçiren CHP adayının şanzımanı dağılmış, ipliği pazara çıkmıştır.
- İstanbul’un ehline emaneti için 23 Haziran dönüm noktasıdır. İstanbul’u uçuruma çekmek için kuyruğa giren iç ve dış mihraklara karşı 23 Haziran vatan ve millet sevdasıyla mühürlenmiş cevap olmalıdır. Milliyetçi Hareket Partisi Sayın Binali Yıldırım’ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olması hususunda samimi, inançlı ve heyecanlı bir mücadele yürütmektedir. Bizim mitilimizin derdine düşenler, mitilin de, milli beka ve birlik ruhunun da çırpına çırpına altında kalmışlardır. İstanbul’da bir gece kalıp döndüğümüzü söyleyen sahtekarlara sevdamızın bir gecelik değil ömürlük olduğunu ikazla bildirmek, küçük akıllarıyla, dönek şahsiyetleriyle, çürük siyasetleriyle mesafe alamayacaklarını, bizimle de boy ölçüşemeyeceklerini söylemek isterim.
-Bu vesileyle İstanbul’da yaşayan her vatandaşıma en kalbi selamlarımla birlikte şükranlarımı sunuyorum. 23 Haziran seçiminin ülkemize, milletimize, İstanbul’umuza hayırlı olmasını temenni ediyorum. Zilletin değil bin yıllık kardeşlik hukukuyla harcı karılan Türk milletinin kutlu bir neticeyle iç ve dış sorunlarla boğuşan Türkiye’mize muazzam bir destek vereceği, istiklal ve istikbal haklarına sahip çıkacağı inancındayım. Allah bizleri mahcup etmesin diyorum."
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