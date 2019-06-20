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14:05 20 Haziran 2019
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    İBB'den İmamoğlu'nun açıklamasına 'MBS' yanıtı

    © DHA /
    Türkiye
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    İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu’nun 'Mahalle Yönetişim Müdürlüğü' açıklamasına İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)'nden yanıt geldi.

    İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu’nun "Mahalle Yönetişim Müdürlüğü" açıklamasına İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)'nden yanıt geldi.

    2016 yılında 'Muhtarlık Bilgi Sistemi (MBS)' kurulduğu belirtilen İBB açıklamasında, "MBS sayesinde muhtarlar ellerindeki tabletler ile İBB’nin 25 daire başkanlığı, 101 müdürlüğü ve 28 iştirak şirketine anında ulaşabiliyor” denildi.

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    'MUHTARLAR MAHALLENİN SORUNLARINI ANLIK BİLDİREBİLİYOR'

    Ekrem İmamoğlu, 18 Haziran'da muhtar buluşmasında yaptığı konuşmada, “İlk iş olarak, muhtarların taleplerini, önerilerini doğrudan büyükşehir belediyesine ulaştırmalarını sağlayacak ‘Mahalle Yönetişim Müdürlüğü'nü kuracağız” demişti. 

    İBB tarafından yapılan açıklamada ise Muhtarlık Bilgi Sistemi ile ilgili şu ifadelere yer verildi:

    “İBB Muhtarlıklar Müdürlüğü, muhtarlarla iletişimin hızlı bir şekilde sağlanması ve mahallelerin sorunlarının kısa sürede çözümlenmesi amacıyla Muhtarlık Bilgi Sistemi (MBS) 2016 yılında hayata geçirdi. 39 ilçede bulunan 959 mahalle muhtarına içinde MBS yazılımının bulunduğu tabletler hediye edildi. Muhtarlık Bilgi Sistemi ile İstanbul’un 959 mahallesinde yaşanan her türlü problem, mahallenin görüşleri, istekleri anlık olarak İBB Muhtarlıklar Müdürlüğü’ne iletilebiliyor. Muhtarların tabletler aracılığıyla gönderdiği fotoğraf ve konum bilgisi ile hızlı ve etkili çözüm sağlanıyor ayrıca detaylı bilgi mahalle muhtarının tabletine iletiliyor. Bu uygulama üzerinden İBB’nin 25 daire başkanlığı, 101 müdürlüğü ve 28 iştirak şirketine açılabiliyor. 2019 yılında hazırlanan yeni yazılımla İBB’nin yanı sıra dış kurumlar da sisteme entegre edildi. Böylece muhtarların talepleri daha geniş bir hizmet alanı kullanılarak çözüme kavuşturulması sağlanıyor. İBB Muhtar Bilgi Sistemi üzerinden muhtarlarla anlık iletişim de yapılabiliyor. Bu uygulama ile mahallelerinin en uç noktalarına kadar hızlı hizmet sağlanıyor.”

    MBS, EN İYİ UYGULAMA DALINDA 2 ÖDÜL ALDI

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    İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Muhtarlık Bilgi Sistemi projesi, yerel yönetimlerde yerel ile iletişimin en etkin uygulaması olarak iki ödül aldı. “Muhtarlık Bilgi Sistemi İle Her An Yanınızdayız” projesi Sağlıklı Kentler Birliği tarafından en iyi uygulama ödülünü alırken, BELHABER internet sitesi tarafında verilen ve belediye oscarları olarak bilinen Yerel Yönetim Proje Ödüllerinde de ödüle layık görüldü.

    2016 yılında hayata geçirilen projeye 2019 yılının ilk 6 ayı dahil olmak üzere 2 buçuk yılda 50 bini aşkın başvuru geldi. MBS aracılığıyla gelen muhtar taleplerinin yüzde 97’si hızlı ve etkin bir şekilde çözüme kavuşturuldu.

    'İBB MUHTARLIK BİLGİ SİSTEMİ İÇİN BİZE EĞİTİM VERDİ'

    Beyoğlu Yahya Kahya Mahallesi Muhtarı Ömer Avcu, ”2016 yılında biz İBB tarafından kampa çağırıldık ve orada Muhtarlık Bilgi Sistemi’nin tanıtımını yaptılar. Bize orada 3 günlük bir eğitim verildi. MBS 2016 yılından beri faaliyette. Muhtarlık Bilgi Sistemi’nin içeriği mahallemizde yaşadığımız olumsuzlukları sadece mahallemizle de kapsamlı değil. Yani tabletimiz yanımızda iken burada Beyoğlu’nda mahallemizde buradan giriş yapıyoruz en kısa zamanda dönüş yapılıyor. İlgili arkadaşlar geliyor. Burada olumsuzluklar giderilmeye çalışılıyor, giderildikten sonra İBB tarafından aranıyoruz, geri dönüş sağlanıyor” dedi.

    'MAHALLENİN İHTİYAÇLARINA GÖRE KULLANIYORUZ'

    Avcu, sözlerini şu cümlelerde tamamladı:

    “Vatandaşlarımız bir konuda şikâyet ettiği zaman mesela sivrisinek rahatsızlığından dolayı biz bilgi sistemine girdiğimizde ilaçlama araçları hemen geliyor veya günün belli saatlerinde ilaçlama yapılıyor diye bilgi veriliyor. Çok şikâyet girildiği zaman aynı gün özel olarak gelinebilir. Mahalle sakinleri de bu sistemden memnun. Bilgi sistemini vatandaşlarımız bilmeyebilir ama biz kullandığımız için mahallemizin ihtiyaçlarına göre giriyoruz hemen geri dönüş sağlanıyor. Mahallemiz bizi seviyor biz mahallemizi seviyoruz çalışıyoruz.”

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    'MBS İLE HIZLI ÇÖZÜM SAĞLIYORUZ'

    Bayrampaşa Kartaltepe Mahallesi Muhtarı Mustafa Onur da, ”Bu sistemden biz çok faydalanıyoruz. Zaman zaman çoğu zaman diyelim sorunlarımız çözülüyor. Çözülemeyen sorunlarımızın gerekçeleri bize aktarılıyor” diye konuştu.

    'TEKNOLOJİ OLARAK BİZE ÇOK BÜYÜK KATKI SAĞLADI'

    Güngören Mareşal Çakmak Mahallesi Muhtarı Nuray Aydın ise, ”Teknoloji olarak bize çok büyük katkı sağladı. Herhangi bir iletişim kurmaya çalıştığımız zaman iki tuşla resimle birlikte biz gönderdiğimizde Muhtarlık Müdürlüğü tüm birimlerine gönderiyor. Kısa sürede bize dönüşü yapılıyor. Bizde ona göre vatandaşımıza her an cevap verebiliyoruz. Bize büyük katkı sağladı. Güzel bir program oldu” dedi.

    Etiketler:
    uygulama, Ekrem İmamoğlu, Muhtar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)
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