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17:11 20 Haziran 2019
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    Erdoğan: Bir tarafta Cumhur İttifakı, diğer tarafta terör örgütleri zihniyetinin destek verdiği Millet İttifakı

    © AA /
    Türkiye
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    Konu:
    İstanbul yeniden seçime gidiyor (311)
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan Bahçelievler'deki toplu açılış töreninde konuştu. Erdoğan, "Bu seçimle İstanbul halkı iki adaydan birine karar verecek. Bir tarafta Cumhur İttifakı, diğer tarafta terör örgütleri zihniyetinin destek verdiği Millet İttifakı" dedi.

    © AA / Cumhurbaşkanlığı / Kayhan Özer
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    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Bahçelievler'de Hasan Doğan Spor Kompleksi bahçesinde açıklamalarda bulundu. 24 Haziran İstanbul seçimine ilişkin konuşan Erdoğan, milletin Cumhur İttifakı ile 'terör örgütleri zihniyetinin destek verdiği Millet İttifakı' arasında seçim yapması gerektiğini söyledi. 

    Erdoğan, İmamoğlu'nun İBB'yi itham ettiğini söyleyerek " CHP adayının sicili Sayıştay raporlarıyla tespitli şekilde bozuktur" dedi ve ekledi: Merhum Ahmet Kaya'nın şakısıyla ifade edecek olursak: Nereden baksan tutarsızlık.

    Mısır'ın darbeyle görevinden alınan eski Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi ile ilgili de konuşan Erdoğan, Mısır'a seslendi ve "Orada ölümünü beklediler. Mısır adli makamlarına sesleniyorum: Zalimler için yaşasın cehennem" dedi. 

    ​Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde: 

    Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen İstanbul Esnaf ve Sanatkarları İftar Programına katılarak konuşma yaptı.
    © AA /
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    - Bu seçimle İstanbul halkı iki adaydan birine karar verecek. Bir tarafta Cumhur İttifakı, diğer tarafta terör örgütleri zihniyetinin destek verdiği Millet İttifakı. Ne diyor Kandil? Oylarımız Millet ittifakının adıyına diyor.  Şu anda CHP Başkanı bay Kemal çıkamıyor meydanlara. Zira adayları Genel Başkanının adını bile anmaktan kaçıyor. Milletin inancına hakaret eden İl Başkanı ortada yok. İstanbul İl Başkanı biliyorsunuz, neyle meşgul, tam bir terör örgütünün temsilcisi, DHKP-C. Bunun yanında domuzla da arası bayağı iyi. Böyle de bir özelliği var. 

    - En son çıktıkları TV programında, önce moderatörle görüşme yapıyor, sonra da aldığı bilgilerle beraber çıkıyor. Programda yan tarafındaki kutular içinde bütün bilgileri taşıyan kartonlar ve soru sorulduğu anda hemen yanındaki kutucuklardan oradan çekiyor.

    -CHP adayı her fırsatta Sayıştay raporlarından bahsederek İBB yönetimini itham etmektedir. CHP adayının sicili Sayıştay raporlarıyla tespitli şekilde bozuktur. 

    - AK Parti'nin yeniden sayım başvurusuna karşı çıktıklarını inkar etmiştir. Şimdi bu şahıs, 'Kim çaldı?' diyor. Bunu bize sormayacaksın, bunu sen kendine soracaksın. Fail ortada, 29 puandan 13 puana nasıl indi?

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
    © İHA / Medeni Topaloğlu
    Erdoğan: Bu milletin valisine 'it' diyen bir insandan siyasetçi olmaz
    'NİHAİ MAZBATA YSK'NIN VERDİĞİDİR'

    - Nihai mazbata YSK'nın verdiği mazbatadır. 

    - "(İmamoğlu-Küçükkaya görüşmesi) Tespit ettik, görüşmenin süresi 45 dakika, aynı odada birlikte kalmışlar, yani soruları çalmışlar.  Çıktığı televizyon programında Binali Bey'in soruları istediği yalanını yüzü kızarmadan söyleyebiliyor. 

    - Verileri kopyalıyor. Sonra da diyor ki 'Ne olacak?'. Çok da pişkin. Derdi verileri korumak değil, onları alıp bir yere servis etmektir. Bu FETÖ methodudur. 

    - Valiler, cumhurbaşkanlarının o ildeki temsilcisidir. Valiye hakaret cumhurbaşkanlığına hakarettir. Daha ileri gidiyorum millete hakarettir. Sen kalkıp da bir valiye "it" diyemezsin. Baktı ki iş zora gidiyor, dedim ki diyor 'itleşme'. CHP'ye gönül veren kardeşlerime sesleniyorum, böyle bir adam İstanbul'un başına getirilir mi?  

    - Bu kadim şehrin geleceği zulüm 1453'te başladı diyenlere, akıllarının bir köşesinde hala 1453'ün rövanşını almak olanlara teslim edilebilir mi?

    'NEREDEN BAKSAN TUTARSIZLIK'

    Ahmet Kaya
    © Fotoğraf : YouTube
    Erdoğan: Ailesi isterse Ahmet Kaya'nın mezarının getirilmesi konusunda gereğini yaparız
    - Merhum Ahmet Kaya'nın şakısıyla ifade edecek olursak: Nereden baksan tutarsızlık.

    - Her konuda, yaptıkları ve söyledikleriyle ilgili ne sorsanız inkar ediyor. Sürekli 'Görmedim, duymadım, söylemedim' modunda. Bir de 'Keyif alıyorum.' Bu tür şeyleri var. 'Şundan keyif alıyorum, bundan keyif alıyorum.' Keyfin artsın inşallah. Pazardan sonra daha da artacak. 

    - Mursi'nin ölümü kutlu bir ölümdür, mutlu bir ölümdür. Mahkeme salonunda 25 dakika can çekişirken, ne doktor, ne şu, ne bu çapırmadılar. Orada ölümünü beklediler. Mısır adli makamlarına sesleniyorum: Zalimler için yaşasın cehennem. 

    - Bu sadece vitrin süsü olarak seçilse bile belediye başkanlığı yapacak o kadar, vitrin süsü. En ufak bir yanlışta karşısına Meclis dikilecek. 

    - Hala millete tepeden bakıyorlar, lafla peynir gemisi yürütülebileceğini sanıyorlar. Bu milleti kandırabileceklerini zannediyorlar. 

    - Binali Yıldırım kardeşimiz ne zaman proje dese karşı taraf işi laf kalabalığına getiriyor. İstanbul'un çehresini biz değiştirdik. 

    - İzmir'in bu zihniyetin elinde nasıl heba olduğunu gördük. İzmir'e suyu biz getirdik. Dağları deldik Istranca'dan su getirdik İstanbullu susuz kalmasın diye. Kokudan geçilmiyor İzmir Körfez'de çünkü CHP'lilerin elinde.

    - Şimdi burda metrobüs var değil mi? Söğütlüçeşme'den CHP adayının olduğu Beylikdüzü'ne gidiyor. 

    - Almanya'nın Berlin Havalimanı 17 yıldır yapılamıyor, ama biz 5 yılda yaptık. Şimdi Atatürk Havalimanı'nı millet bahçesine dönüştürüyoruz. 

    - 3 gün kaldı. Kapı kapı dolaşmaya var mıyız? Pazar akşamı Binali Yıldırım kardeşimi getirmeye hazır mıyız? 

    Konu:
    İstanbul yeniden seçime gidiyor (311)
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