Akar, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü

Milli Savunma Bakanlığının Twitter adresinden yapılan açıklamada, Akar'ın NATOGenel Sekreteri Stoltenberg ile telefonla bir görüşme gerçekleştirdiği bildirildi.
Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, bugün NATO Genel Sekreteri @jensstoltenberg ile bir telefon görüşmesi yaptı. https://t.co/fwsx4hLkJc#MSB #HulusiAkar pic.twitter.com/IToiFprz1o— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) 20 Haziran 2019
Görüşmede, Afganistan ve diğer bölgesel savunma-güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunulduğu, konuların 26 Haziran'da Brüksel'de yapılacak ikili görüşmede ayrıntılı olarak ele alınması konusunda mutabık kalındığı belirtildi.
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