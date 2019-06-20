Akar, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile telefonda görüştü.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter adresinden yapılan açıklamada, Akar'ın NATOGenel Sekreteri Stoltenberg ile telefonla bir görüşme gerçekleştirdiği bildirildi.

​Görüşmede, Afganistan ve diğer bölgesel savunma-güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunulduğu, konuların 26 Haziran'da Brüksel'de yapılacak ikili görüşmede ayrıntılı olarak ele alınması konusunda mutabık kalındığı belirtildi.