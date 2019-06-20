Bakan Selçuk: 2 bin 321'i sözleşmeli olmak üzere toplam 4 bin 321 personel istihdamı gerçekleştirilecek

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yıl içinde 1000'i Aile Sosyal Destek Programı (ASDEP) kapsamında olmak üzere 4 bin 321 personel istihdamının gerçekleştirileceğini duyurdu.

Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, bu yıl içerisinde personel alım ilanına çıkacaklarını bildirdi.

"Bu yıl içerisinde alım ilanına çıkarak 1000'i ASDEP, 1000'i işçi, 2 bin 321'i sözleşmeli personel olmak üzere toplam 4 bin 321 personel istihdamı gerçekleştireceğiz." ifadesini kullanan Selçuk, "Sosyal hizmetlerimizi daha etkin sunabilmek için çalışan ailemiz büyüyor..." paylaşımında bulundu.

Bu yıl içerisinde alım ilanına çıkarak 1000’i ASDEP, 1000’i işçi, 2321’i sözleşmeli personel olmak üzere toplam 4321 personel istihdamı gerçekleştireceğiz.

Sosyal hizmetlerimizi daha etkin sunabilmek için çalışan ailemiz büyüyor... — Zehra Zümrüt Selçuk ⚡ (@ZehraZumrutS) June 20, 2019

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