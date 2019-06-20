Yıldırım'ın 'Kürdistan' sözü beraat getirdi: Üst düzey yöneticiler de kullanıyor

Bugün görülen davada mahkeme heyeti, Kürdistan ifadesinin “Üst düzey yöneticiler tarafından da kullanıldığını” söyleyerek beraat kararı verdi. Cumhur İttifakı’nın İBB Adayı Binali Yıldırım, 6 Haziran’daki Diyarbakır ziyaretinde “Kürdistan mebusları vardı” ifadesini kullanmıştı.
Beraati sonrası Twitter hesabından açıklama yapan Sanrı, "Yani Binali Bey de Kürdistan demeseydi, bize cezayı keseceklerdi... Bana öyle geldi..." dedi.
Yani Binali Bey de Kurdistan demeseydi, bize cezayı keseceklerdi... bana öyle geldi... pic.twitter.com/b5RrrGHJkq— Mehmet Sanri (@Mihemed) June 20, 2019
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