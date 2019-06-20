Erdoğan'dan İmamoğlu açıklaması: Cezası belli bir süreyi aşarsa başkanlığı düşecektir

Erdoğan'ın ifadelerinden satırbaşları şöyle:

- Acaba Batı bununla niye bu kadar ilgileniyor konusu var. Bu tabii düşündürücü. Bugün yabancı basınla bir toplantım oldu. Bazı basın mensupları yine İstanbul seçimlerini sordu. İlgilenmeleri tabii manidar. 31 Mart seçimlerinde çok çok ciddi saldırılar oldu. Yunan basını bu işin üzerine çok farklı bir şekilde gitti.

- Ben belediye başkanı iken okuduğum bir şiir nedeniyle mahkum oldum. Bu mahkumiyet nedeniyle belediye başkanlığımı elimden aldılar. Bu daha belediye başkanı olmadan devletin valisine küfrediyor. Yasalarımızda küfürlerin karşılığı şu kadar yıldan şu kadar yıla bellidir.

- Benim belediye başkanlığım nasıl düştüyse onunki de düşer. Ben yaşadım çünkü. Cezası belli bir süreyi aşarsa başkanlığı düşecektir.

- (Oy verirseniz oyunuz boşa gider gibi bir görüntü ortaya çıkıyor sorusu üzerine) Halk cumhurbaşkanı olarak valinizin izzetini korumayacakmısınız diyor. Buna sahip çıkmak öncelikli görevlerimiz arasındadır.

- (İstanbul seçimi ile Mısır arasında nasıl bir ilgi kuruyorsunuz) Mursi içeriye alındıktan sonra CHP'nin trolleri Erdoğan'ın akıbeti de Mursi gibi olacak dediler. Şimdi de aynı şekilde, Mursi adeta orada 20-25 dk can çekişirken en ufak bir müdahale olmadığı halde troller devreye girdiler ve Erdoğan'ın akıbeti de bu şekilde olacak dediler.

- Yayını beğenmedim. Niye beğenmedim derseniz, Bir defa yayında objektif bir yönetim anlayışı yoktu. Dakikalardan soru soruş şekillerine varıncaya kadar ciddi bir tarafgirlik söz konusuydu. Bu tarafgirlikle kalmayıp sonradan, o soru soruş şekillerinde bile bazı tarafgirlikler ortaya çıkıyordu. Canlı yayın boyunca iki adayın konuşma süresinde eşitsizlik göze çarptı. Çok da ilginç bir şey, Yıldırım'ın sözleri zaman zaman kesilmiş, rakibinin ise öyle bir sıkıntısı olmamıştır. 10 kez CHP adayının müdahaleye uğradığını görüyoruz. Yıldırım'ın 26 kez sözü kesildi.

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