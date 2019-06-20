YKS tercih kılavuzu yayımlandı: Tercihler 23-29 Temmuz'da alınacak

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 15-16 Haziran'da uygulanan, 2,5 milyondan fazla üniversite adayının katıldığı 2019 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'na ilişkin bilgi verdi.

2019-Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu https://t.co/be1Nrw0P8o internet sitemizde yayınlanmıştır. Tercihler 23-29 Temmuz 2019 tarihleri arasında alınacaktır. Adaylarımız için hayırlı olmasını temenni ederim. — Prof.Dr.Halis AYGÜN (@halis_aygun) 20 Haziran 2019

Paylaşımında 2019-YKS kontenjan toplamlarına ilişkin tablolara yer veren ve sınav sonuçlarının 18 Temmuz'da açıklanacağını aktaran Aygün, "2019-Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu 'http://osym.gov.tr' internet sitemizde yayınlanmıştır. Tercihler 23-29 Temmuz 2019 tarihleri arasında alınacaktır. Adaylarımız için hayırlı olmasını temenni ederim." ifadelerini kullandı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2019-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu, 20 Haziran-1 Temmuz 2019 tarihlerinde ÖSYM'nin internet sitesinden yayımlanacak.

Kılavuzun adaylara ve diğer ilgililere ön bilgi vermek amacıyla yayımlandığı belirtilen duyuruda, bu nedenle adayların, tercihlerini belirlemeden önce tercih süresi içinde ÖSYM'nin internet adresinden yeniden yayımlanacak 2019-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nu dikkatle incelemeleri ve ÖSYM'den yapılan duyuruları takip etmeleri gerektiği kaydedildi.