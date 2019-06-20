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23:48 20 Haziran 2019
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    Kemal Kılıçdaroğlu

    Kılıçdaroğlu'ndan anket açıklaması

    © DHA /
    Türkiye
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    Kemal Kılıçdaroğlu, 23 Haziran'da yapılacak olan seçimle ilgili 'anket yaptırdınız mı?' sorusuna "Parti olarak yaptırdığımız özel bir anket yok" cevabını verdi.

    Seçim - sandık - oy
    © AA / Evrim Aydın
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    Kılıçdaroğlu, Best FM canlı yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu’na karşı bir karalama kampanyası başlatıldığını belirten Kılıçdaroğlu, “Eleştirinin kendi içinde saygınlığı olmak zorundadır. Eleştiriyi bel altına indirirseniz, bu doğru değil. Ekrem Bey herkesi kucaklayan bir dil kullanıyor” görüşünü paylaştı.

    'NEREDE KAMERA GÖRÜNTÜSÜ?'

    Kazanan bir adayın mazbatasının Ankara’da kapalı kapılar ardında elinden alındığını ifade eden Kılıçdaroğlu, “Kanıt diyorsunuz değil mi? ‘Oylar çalındı’ dedi değil mi? Nerede çalındı? En son Erdoğan açıkladı, ‘Çalındı siyasi bir söylemdir’ yani ‘Oylar çalınmadı ama biz öyle dedik.’ Kendisi söylüyor bunu. Kamera görüntüsü var dediler, nerede kamera görüntüsü? Onlar da yok. Demek ki müdahale edildi, 7 üyenin oyuyla iptal edildi. Bu kadar açık. YSK’nin gerekçesinde elle tutulur hiçbir şey yok. Dört oy pusulası aynı zarfa koyuyorsunuz, 3’ü doğru biri yanlış. Hangi akılla oluyor bu?” diye konuştu.

     

    'ÖZEL BİR ANKETİMİZ YOK'

    Kılıçdaroğlu, “23 Haziran’daki İstanbul seçimine yönelik yaptırdığınız bir anket var mı?” sorusuna, “Yaptırdığımız bir anket yok ama değişik kurumların yaptıkları anketler var, biz de onlara bakıyoruz” diye konuştu. Seçim günü oylamanın yapılacağı son saate kadar kendisinin, CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu’nun, partililerin ve bu ülkenin vatanseverleriyle hep beraber çalışacaklarını belirten Kılıçdaroğlu, “Millet İttifakı’nın tüm aktörleri son saate kadar hep birlikte çalışacağız.” dedi. Kılıçdaroğlu, parti olarak yaptırdıkları özel bir anket olmadığını yineledi.

    © AA / Cumhurbaşkanlığı / Kayhan Özer
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    Başka bir soru üzerine Kılıçdaroğlu, ekonomideki gelişmelere değinerek, şunları kaydetti:

    “Bir kişi İstanbul’da seçimi kazandı. Bütün sayımlar yapıldı yine kazandı ve ona mecburen mazbata verildi. 18 gün sonra Ankara’daki beyler o kişinin mazbatasını elinden aldılar. Yani bir haksızlık, bir vicdansızlık yapıldı. Şimdi haksızlığı giderme zamanı, haksızlığa karşı durma zamanı. Yakınlarınıza, dostlarınıza, akrabalarınıza telefon edin, ayın 23’ünde sandığa gitsinler, bozulan adalet terazisini düzeltsinler, Ekrem İmamoğlu’na oy versinler. Bu bizim Cumhuriyet, demokrasi tarihimiz açısından çok önemli bir çizgidir. Çünkü Ekrem Bey’in kazanması şu anlama geliyor; ‘İktidarın bütün baskılarına rağmen Türkiye Cumhuriyeti devletinde halk demokrasiden yana oy kullandı’ diyeceklerdir. Türkiye’nin itibarı artacaktır. Demokrasi itibarı artacaktır. Dünyaya çok güzel, çok önemli mesaj vermiş olacağız”.

    Etiketler:
    23 Haziran İBB seçimleri, Anket, AK Parti, CHP, Kemal Kılıçdaroğlu
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