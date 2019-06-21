Öcalan'ın mesajı konusunda HDP'den ilk yorum

BBC Türkçe'den Ayşe Sayın'a konuşan HDP Eşbaşkanı Sezai Temelli, Ali Kemal Özcan'la Öcalan görüşmesi hakkında bilgisinin olmadığını ve Özcan'ı sadece basından tanıdığını belirterek, Öcalan'ın görüşmelerden sonra kamuoyuna avukatları aracılığıyla açıklama yaptığına dikkat çekti. Avukatların Öcalan'la önceki gün görüştüğünü ve yarın açıklama yapacakları bilgisini verdiklerini belirten Temelli, “AA'nın bu tür haberlerine alışığız. Yarın avukatların açıklamalarından sonra biz de açıklama yapacağız. Ama aldığım bilgi şu ana kadarki açıklamalarıyla aynı yönde olduğu yönünde” dedi.

Temelli, Öcalan'ın AA'nın servis ettiği gibi seçimlerde tarafsızlık çağrısı yapması halinde, parti olarak tutumlarının değişip değişmeyeceği yönündeki sorumuz üzerine, “Avukatların açıklamasını görmemiz lazım, onu görene kadar kimse gerçeği bilemez. AA ile benzer yönde gelir mi, gelmez mi bilmiyorum. Ama halk kararını zaten 1 hafta önce verdi. Sayın Öcalan, son derece titiz davranan bir insandır, siyasi süreçleri de çok iyi değerlendirir” diye konuştu.



Anadolu Ajansı, Abdullah Öcalan'ın Öcalan'ın HDP'lilere İstanbul seçimlerinde “tarafsız olmaları” çağrısı yaptığına ilişkin haberi siyasi kulisleri hareketlendirmişti.

DEMİRTAŞ, 'DESTEK ÇAĞRISI' YAPMIŞTI

Edirne Cezaevi'nde bulunan HDP'nin eski Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş ise geçen hafta sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada İmamoğlu'nun desteklenmesi çağrısı yapmıştı. Demirtaş, “Bugün için, İmamoğlu’nun söyleminin desteklenmesi gerektiğine inanıyoruz. Çünkü biz birlikte güzeliz. HDP olmadan, HDP’yi dışlayarak hiçbir şey yeterince güzel olmaz. Birileri de artık anlasın ki, “zorla güzellik" de olmaz” mesajını paylaşmıştı.