İYİ Partili Ağıralioğlu'dan Öcalan açıklaması: Tayyip Erdoğan sana söylüyorum, Aytun Çıray sen anla

İYİ Parti Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, Abdullah Öcalan'ın HDP'ye 23 Haziran İstanbul seçimlerinde tarafsızlık çağrısı yağtığı yönündeki iddiaya ilişkin açıklamada bulundu.

Ağıralioğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"İmralı'daki bebek katilinin de, PKK'ya terör örgütü diyememiş Demirtaş'ın seçmene koordinat vermesinin de bizde bir karşılığı yoktur. İğneyi hükûmete, çuvaldızı da kendimize batırıyorum. Tayyip Erdoğan sana söylüyorum, Aytun Çıray sen anla."

İmralı'daki bebek katilinin de, PKK'ya terör örgütü diyememiş Demirtaş'ın seçmene koordinat vermesinin de bizde bir karşılığı yoktur.



İğneyi hükûmete, çuvaldızı da kendimize batırıyorum.



Tayyip Erdoğan sana söylüyorum, Aytun Çıray sen anla. — Yavuz Ağıralioğlu (@yavuzagiraliog) June 20, 2019

AA'dan yapılan açıklamada, ''İmralı Cezaevi'nden açıklama yapan teröristbaşı Öcalan, HDP'ye İstanbul seçimlerinde tarafsızlık çağrısı yaptı'' ifadeleri kullanılmıştı.

Asrın Hukuk Bürosu'ndan açıklamada ise, "18 Haziran tarihinde İmralı'da müvekkilimiz Sn. Öcalan ile gerçekleştirdiğimiz avukat görüşmesinin detayları ve bugün basında yer alan haberlerle ilgili detaylı bir yazılı açıklamayı mevcut planlamamız doğrultusunda yarın (21 Haziran) kamuoyunun bilgisine sunacağız" denilmişti.