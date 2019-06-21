Mehmet Akif Ersoy'un moderatörlüğünde yayınlanan "Nedir ne değildir" programına konuk olan Özcan, İmralı'daki Abdullah Öcalan'ın "Yerli ve Milli bir şahsiyet" oluğunu savundu.

Abdullah Öcalan'ın mektubunu ileterek Türkiye gündemine oturan Doç. Dr. Ali Kemal Özcan HaberTürk ekranlarında dikkat çeken bir açıklama yaptı. Mehmet Akif Ersoy'un moderatörlüğünde yayınlanan "Nedir ne değildir" programına konuk olan Özcan, Öcalan'ın "Yerli ve Milli bir şahsiyet" oluğunu söyledi.

Moderatör Ersoy, Özcan'a mektupta yer aldığını belirttiği "Türkiye'ye yönelik küresel tehditler" kısmına değinerek, "Öcalan Türkiye'ye yönelik tehditleri mi önemsiyor" sorusunu sordu. Özcan ise, "Abdullah Öcalan benim kanaatimce bir Kürt isyanı lideridir. Ama aynı zamanda yerli ve milli bir şahsiyettir" sözlerini söyledi. Üstüne üstlük sözlerini tekraren savunmaya çalışarak "Bu benim kendi görüşüm. Türkiye'nin menfaatlerine karşı çalışmadığı için ABD Türkiye'ye vermiştir." dedi.

Öcalan'ın mektubunu açıklayan Özcan'dan açıklama: Öcalan yerli ve milli bir şahsiyettir https://t.co/YoQiiJW6g1 pic.twitter.com/s6tCIb6bj2 — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) June 20, 2019

​