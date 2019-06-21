Moderatör Ersoy, Özcan'a mektupta yer aldığını belirttiği "Türkiye'ye yönelik küresel tehditler" kısmına değinerek, "Öcalan Türkiye'ye yönelik tehditleri mi önemsiyor" sorusunu sordu. Özcan ise, "Abdullah Öcalan benim kanaatimce bir Kürt isyanı lideridir. Ama aynı zamanda yerli ve milli bir şahsiyettir" sözlerini söyledi. Üstüne üstlük sözlerini tekraren savunmaya çalışarak "Bu benim kendi görüşüm. Türkiye'nin menfaatlerine karşı çalışmadığı için ABD Türkiye'ye vermiştir." dedi.
Öcalan'ın mektubunu açıklayan Özcan'dan açıklama: Öcalan yerli ve milli bir şahsiyettir https://t.co/YoQiiJW6g1 pic.twitter.com/s6tCIb6bj2— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) June 20, 2019
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