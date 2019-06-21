İYİ Partili Çıray: TÜİK'in yıllık enflasyonu gerçekte olduğundan düşük göstermesi, işçimizin lokmasından çalmaktır

Sözcü'de yer alan habere göre İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Aytun Çıray, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) enflasyon oranını olduğundan düşük göstermek için verilerle oynadığı iddialarını Meclis'e taşıdı.

Çıray, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın yanıtlaması istemiyle TBMM'ye verdiği soru önergesinde, konunun tüm üreten kesimler ama özellikle de ücretli çalışanlar için hayati önem taşıdığını vurgulayarak, “TÜİK'in yıllık enflasyonu gerçekte olduğundan düşük göstermesi, düşük zam vererek zaten ayakta kalma mücadelesi veren işçimizin ve memurumuzun lokmasından çalmaktır. TÜİK rakamlarıyla oynayanlar milletimizin ekmeğiyle oynamaktadır” dedi.

Aytun Çıray açıklamasında şunları söyledi:

'HİLE VE OYNAMA VAR'

“TÜİK, nisan ve mayıs aylarında yaptığı aylık enflasyon artışı ve bunun yıllık bazdaki sonuçları konusunda ekonomistlerin son derece kuşkuyla yaklaştıkları oranlar açıkladı. Piyasa uzmanlarının ve ekonomistlerin yaptıkları bu açıklamalar doğrusu beni hiç şaşırtmadı. Çünkü ben de eşimle birlikte yaptığım çarşı-pazar ve market alışverişlerinde fiyatların hiç de TÜİK'in belirttiği oranlarda artmadığını zaten gözlemliyordum.

Marketlerdeki etiketler bir alışverişten diğerine hızlı bir yükselişle değişiyordu. Bu sürekli artışın TÜİK'in verilerine neden gerçekte olduğu şekliyle yansımadığı benim için merak konusuydu. Bunu enflasyon oranını tespit etmek için kullanılan sepetin içeriğine bağlıyordum. Ancak ekonomistler ve piyasa analizcileri çok daha ince, konunun özünü yakalayan tespitlerde bulundular. TÜİK rakamlarını belirlemekte kullanılan endekslerdeki ancak işin uzmanlarının anlayabileceği hile ve oynamalara dikkat çektiler. Böylece mesela otomotiv ve giyim sektörlerinde belli kalemlerdeki veri kalitesini ciddi şekilde düşürmüş ve sonuçta gerçek enflasyon oranı arasında büyük bir açıklığa yol açmıştır.”