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07:20 21 Haziran 2019
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    Umut Oran

    CHP'li Oran: Tatil beldelerinde çalışan bazı İstanbulluların oy kullanmaya gelmesinin engellendiğini duyuyorum

    © AA /
    Türkiye
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    Konu:
    İstanbul yeniden seçime gidiyor (319)
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    CHP'li Umut Oran, 23 Haziran'da yenilenecek İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı seçimine ilişkin olarak "Özellikle güneyde, turistik yerlerde çalışan İstanbul seçmeninin 23 Haziran’da oy kullanmaya gelmesinin bazı yerlerde engellendiğini duyuyorum" dedi.

    CHP, bayram sonrasında İstanbul çalışmalarına hız verirken Umut Oran da kendi seçim bölgesi olan 3. Bölgeden başlayarak İstanbul’a özel bir çalışma yürütmeye başladı.

    © DHA /
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    Özellikle son 10 gündür iş dünyası işçi-işveren kesimleri, esnaf ve meslek odalarını ziyaret eden Umut Oran bu kapsamda DİSK, ÇYDD, TÜSİAD, Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği, Beylikdüzü OSB, Türkiye İhracatçılar Merkezi, İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, Moda ve Hazır Giyim Federasyonu, İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği, İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği, Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu yöneticileriyle buluşarak mazbatası elinden alınmış olan seçilmiş Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na destek istedi

    Oda TV'nin aktardığına göre bazı büyük fabrikalarda işveren ve çalışanlarla da birebir görüşmeler yapan Oran, edindiği izlenimleri, hükümete dair gelen şikayetleri derledi. Umut Oran şu saptama ve uyarılarda bulundu:

    'İSTANBUL’DA 4 AYDA BİR SEÇİM YAPILIYOR'

    “Türkiye’de 2015’den bu yana her yıl vatandaşın önüne sandık konuldu. İstanbul’da ise son 1 yılda üç kez seçim yapılmış olacak. Ülkede yaşanan kriz artık kaosa dönüşmüş durumda. Sözlükte ‘kaos’un karşılığı olarak ‘Tam bir karmaşa veya bozukluk hali, organizasyon ya da düzen eksikliği’ tanımı yapılıyor. Evet iş dünyası, girişimciler, emek dünyası, meslek odaları artık bu kaosun bitmesini istiyor.  Herkes kaosun bitmesini ve yeni bir değişimi, yeni başlangıcı bekliyor.

    'NORMALLEŞME İÇİN YENİ BAŞLANGIÇ GEREKİYOR'

    Demokratör rejim hiçbir sorunu çözemediği gibi krizleri kaosa dönüştürmüş, ekonomiyi adeta büyük bir iflasın, çöküşünü içine itmiştir. Ekonominin, sosyal yaşamın normalleşebilmesi için, çarkların dönmesi için seçim sürecinin normalleşmeyle tamamlanması gerekmektedir. Gittiğim birçok yerde partili, partisiz birçok kesim tarafından İmamoğlu’nun samimi bulunduğunu, sorunlara yen bir bakış açısıyla çözüm getireceğine inancın tam olduğunu gördüm.

    © DHA / CEMAL YURTTAS
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    Her kesimden insanımızın çözüm beklediği sorunların başında ise ekonomik kriz, işsizlik, sayıları giderek artan Suriyeliler, EYT, yerli ve milli üretimin kalmaması ithalatın giderek artması, kibirli konuşanların boş vaatleri, İstanbul’un betonlaştırılması dışında yönetilememesi, yolsuzluklar ve imar vurgunları…

    'TURİZMDE ÇALIŞAN İSTANBULLULAR İÇİN ALARM VERİLMELİ'

    Katılım bu seçimin en önemli konusu olacak. 1.7 milyon kişinin tam listesinin AKP’nin elinde olduğu, insanları rahatsız etmelerinden belli oluyor. 29 Mart’ta İstanbul’da yüzde 84 olarak gerçekleşen seçime katılma oranının artırılamayacağına dair kaygılarım var. Çünkü özellikle güneyde, turistik yerlerde çalışan İstanbul seçmeninin 23 Haziran’da oy kullanmaya gelmesinin bazı yerlerde engellendiğini duyuyorum. Bodrum’da sadece bir lokantada 15 çalışanın bu şekilde İstanbul seçmeni olduğu ama oy kullanmaya gelemeyeceği şikayeti bana ulaştırıldı. Bana ulaşanların sorunlarını ben belediye başkanlarımıza da iletiyorum ancak özellikle Akdeniz ve Ege’deki belediye başkanlarımızın bu konuda ayrıca duyarlı olmaları gerektiğini düşünüyorum.”

    Konu:
    İstanbul yeniden seçime gidiyor (319)
    Etiketler:
    izin, seçim, çalışan, Tatil, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), AK Parti, Binali Yıldırım, Ekrem İmamoğlu, Umut Oran
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