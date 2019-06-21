CHP'li Oran: Tatil beldelerinde çalışan bazı İstanbulluların oy kullanmaya gelmesinin engellendiğini duyuyorum

CHP, bayram sonrasında İstanbul çalışmalarına hız verirken Umut Oran da kendi seçim bölgesi olan 3. Bölgeden başlayarak İstanbul’a özel bir çalışma yürütmeye başladı.
Oda TV'nin aktardığına göre bazı büyük fabrikalarda işveren ve çalışanlarla da birebir görüşmeler yapan Oran, edindiği izlenimleri, hükümete dair gelen şikayetleri derledi. Umut Oran şu saptama ve uyarılarda bulundu:
'İSTANBUL’DA 4 AYDA BİR SEÇİM YAPILIYOR'
“Türkiye’de 2015’den bu yana her yıl vatandaşın önüne sandık konuldu. İstanbul’da ise son 1 yılda üç kez seçim yapılmış olacak. Ülkede yaşanan kriz artık kaosa dönüşmüş durumda. Sözlükte ‘kaos’un karşılığı olarak ‘Tam bir karmaşa veya bozukluk hali, organizasyon ya da düzen eksikliği’ tanımı yapılıyor. Evet iş dünyası, girişimciler, emek dünyası, meslek odaları artık bu kaosun bitmesini istiyor. Herkes kaosun bitmesini ve yeni bir değişimi, yeni başlangıcı bekliyor.
Tatil yörelerindeki emekçilerin 23 Haziran’da İstanbul’a dönerek oy kullanabilmeleri muhakkak sağlanmalı. @odatv @herkesicinCHP https://t.co/f3ChTfcIxZ— Umut Oran (@UmutOranCHP) June 20, 2019
'NORMALLEŞME İÇİN YENİ BAŞLANGIÇ GEREKİYOR'
Demokratör rejim hiçbir sorunu çözemediği gibi krizleri kaosa dönüştürmüş, ekonomiyi adeta büyük bir iflasın, çöküşünü içine itmiştir. Ekonominin, sosyal yaşamın normalleşebilmesi için, çarkların dönmesi için seçim sürecinin normalleşmeyle tamamlanması gerekmektedir. Gittiğim birçok yerde partili, partisiz birçok kesim tarafından İmamoğlu’nun samimi bulunduğunu, sorunlara yen bir bakış açısıyla çözüm getireceğine inancın tam olduğunu gördüm.
'TURİZMDE ÇALIŞAN İSTANBULLULAR İÇİN ALARM VERİLMELİ'
Katılım bu seçimin en önemli konusu olacak. 1.7 milyon kişinin tam listesinin AKP’nin elinde olduğu, insanları rahatsız etmelerinden belli oluyor. 29 Mart’ta İstanbul’da yüzde 84 olarak gerçekleşen seçime katılma oranının artırılamayacağına dair kaygılarım var. Çünkü özellikle güneyde, turistik yerlerde çalışan İstanbul seçmeninin 23 Haziran’da oy kullanmaya gelmesinin bazı yerlerde engellendiğini duyuyorum. Bodrum’da sadece bir lokantada 15 çalışanın bu şekilde İstanbul seçmeni olduğu ama oy kullanmaya gelemeyeceği şikayeti bana ulaştırıldı. Bana ulaşanların sorunlarını ben belediye başkanlarımıza da iletiyorum ancak özellikle Akdeniz ve Ege’deki belediye başkanlarımızın bu konuda ayrıca duyarlı olmaları gerektiğini düşünüyorum.”
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