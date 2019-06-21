AK Partili Özkaya: Oteldeki kumpasın ifşası, 'mahremiyetin ihlali' değil

AK Partili Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, “MİT tırlarında devlet sırrını, siyasi casusluk pahasına yayınlamayı gazetecilik görenler, kumpas için otelde toplanıp iş üstünde yakalanmalarının ifşasını kişisel mahremiyetin ihlali olarak görmemizi bekliyorlar” dedi.

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, kişisel Twitter hesabında gazeteci İsmail Küçükkaya ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ilgili olarak değerlendirmelerde bulundu.

İki ismin, AK Partili Binali Yıldırım ile yapılacak program öncesi bir araya geldiğini hatırlatan Özkaya, söz konusu anlara dair güvenlik kamerası görüntülerinin basına servis edilmesinin 'mahremiyeti ihlal etmediğini' savundu.

Özkaya, “MİT TIR'larında devlet sırrını, siyasi casusluk pahasına yayınlamayı gazetecilik görenler, kumpas için otelde toplanıp iş üstünde yakalanmalarının ifşasını kişisel mahremiyetin ihlali olarak görmemizi bekliyorlar” dedi.

MİT Tırlarını eşkiya gibi basan FETÖ’den aldıkları Devlet Sırrını siyasi casusluk pahasına yayınlamayı gazetecilik olarak görenler;kumpas için otel odasında toplanıp iş üstünde yakalanmalarının ifşasını kişisel mahremiyetin ihlali olarak görmemizi bekliyorlar.Hayırdır ne ayaksnız — Ali ÖZKAYA (@avaliozkaya) June 20, 2019

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Özkaya'nınkilere benzer bir ifade de Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'dan geldi. Sayan, "MİT TIR'ları ve devletin sırlarını ifşa etmeyi gazetecilik sayanlar, Küçükkaya’nın otelde İmamoğlu ile basılma görüntülerini ifşa etmenin suç olduğunu söylüyorlar. Samimiyete bakar mısınız?" ifadesini kullandı.

Mit tırları ve devletin sırlarını ifşa etmeyi gazetecilik sayanlar, Küçükkaya’nın Otelde İmamoğlu ile basılma görüntülerini ifşa etmenin suç olduğunu söylüyorlar...

Samimiyete bakar mısınız...! — Savcı Sayan (@SavciSayan) June 20, 2019

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