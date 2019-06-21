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08:50 21 Haziran 2019
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    İstanbul Üniversitesi

    9.7 milyon öğrenci 33 milyar lira borçlandı

    © AA / İbrahim Halil Çekici
    Türkiye
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    Son 10 yılda yaklaşık 10 milyon üniversiteli gence 33.7 milyar TL tutarında kredi verilirken, mezun olan gençler hem iş bulamıyor hem de altından kalkamayacağı borçla hayata başlıyor.

    Son bir yılda üniversite mezunu işsiz sayısı 262 bin kişi artarak 1 milyon 87 bin kişi olarak gerçekleşti. AKP kredi borçlarını son 10 yılda 5 kere yapılandırılmasına karşın işsiz gençlerin sırtındaki borç kamburu sorunu bir türlü çözülemiyor. CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, borçların silinmesi için yasa teklifi verdiğini belirterek “Eğitimli gençlerin iş bulamaması, geleceğimiz açısından vahim bir tablo” değerlendirmesini yaptı.

    Recep Tayyip Erdoğan
    © AA / Murat Kula
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    Ayrıca, Bulut'un konu hakkındaki soru önergesine Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan yanıt geldi. Son 10 yılda da toplam 9 milyon 732 bin 129 öğrenciye 33 milyar 771 milyon lira öğrenim kredisi verildiği açıklandı.

    Cumhuriyet'ten Mahmut Lıcalı'nın haberine göre genç işsizlikte her dört üniversite mezunu gençten birisi işsiz. CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, üniversiteden mezun olan on binlerce gencin iş bulamadığı gibi, öğrenimlerini sürdürebilmek için aldıkları krediyi de ödeyemediğine dikkat çekerek, konuyu TBMM gündemine taşımıştı.

    Buna göre,

    2013’te 674 bin 73 öğrenciye 2 milyar 279 milyon lira,

    2014’te 875 bin 853 öğrenciye 2 milyar 984 milyon lira,

    2015’te 1 milyon 19 bin 458 öğrenciye 3 milyar 758 milyon lira,

    2016’da 1 milyon 150 bin 693 öğrenciye 5 milyar 593 milyon lira,

    2017’de 1 milyon 190 bin 856 öğrenciye 5 milyar 936 milyon lira,

    2018’de 1 milyon 171 bin 507 öğrenciye 5 milyar 936 milyon lira,

    İçinde bulunduğumuz 2019’da şimdiye kadar 1 milyon 186 bin 674 öğrenciye 614 milyon lira ödeme yapıldı.

    2009-2019 arasında toplam 9 milyon 732 bin 129 öğrenciye 33 milyar 771 milyon 682 bin lira tutarında öğrenim kredisi ödemesi yapıldı.

    Etiketler:
    Borç, burs, Kredi, KYK, Öğrenci, Üniversite
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