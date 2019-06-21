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08:50 21 Haziran 2019
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    Selde evi zarar gören Mehmet dede gözyaşlarını tutamadı: 'Alt katta erzak vardı, sel aldı gitti'

    © AA /
    Türkiye
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    Konya'da sağanak sonrası yaşanan sel nedeniyle evinin büyük bölümü zarar gören 82 yaşındaki Mehmet Şimşek, yaşadıkları karşısında gözyaşlarını tutamadı.

    Mahalle girişindeki kendi yaptığı 60 yıllık evinde yalnız yaşayan 82 yaşındaki Mehmet Şimşek, yaşadıklarını anlattı. Aniden bastıran sağanak ve sonrasında oluşan selde evinin büyük bölümü yıkılan Şimşek, yaşadıklarını anlatırken gözyaşlarını tutamadı.

    © AA /
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    Selde büyük hasar gören evi karşısında Mehmet dede şunları söyledi:

    "Evin yarısı gitti. Böyle büyük bir afet geldi. 82 yaşındayım, daha önce böyle bir şey başıma gelmedi. Ahir vaktimde böyle afet görmedim. O sırada evde yalnızdım. İkindi sularında oldu. Dolu, kuzu dişi gibi sağanak bastırdı. Kuru dere yatağı üzerindeki köprü tıkanmış. Su, toprağı, taşı aldı, sürükledi. Alt katta bir odada erzak ve yiyecekler vardı, sel aldı gitti. Ne yapayım, Allah'tan geldi. Zarar büyük. Karşıdaki komşunun evinin temelinde oynama oldu."

    EVDEKİ ENGELLİLER TAHLİYE EDİLDİ

    Mahalle sakinlerinden Mehmet Ali Çiçekli de sağanağın aniden bastırdığını, hayatında bu denli afet görmediğini dile getirdi. Sağanağın şiddetini artırdığı sırada mahallede olduğunu anlatan Çiçekli, "Köyün çevresini kuşattı, gökyüzü görünmüyordu. Su sürüklediği taşlarla dere kenarındaki evlere zarar verdi. İki engelli kızın yaşadığı bir evde temelin oynamasıyla yıkılma tehlikesi vardı. Yatağa bağlı, hiç hareket edemeyen engelli kızlar hemen tahliye edildi" diye konuştu.

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    © AA /
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    Öte yandan, mahallede Meram Belediyesi, Kaymakamlık ve AFAD İl Müdürlüğü ekipleri, yaraları sarmak için çalışmalara başladı. Çalışmaları yerinde inceleyen Meram Kaymakamı Resul Çelik, gazetecilere yaptığı açıklamada, devletin bütün birimlerinin bölgeye sevk edildiğini söyledi. Dün oluşan selde mahsur kalan çoban ve eşinin kurtarıldığını anımsatan Çelik, "AFAD İl Müdürlüğü ekipleri, Büyükşehir Belediyesine bağlı birimler, Meram Belediyesi ve jandarma ekipleri çalışmalarına devam ediyor.

    ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

    AFAD İl Müdürü Yıldız Tosun da bölgeye AFAD'ın tüm imkanlarını seferber ettiklerini dile getirdi. Selden zarar gören mahalle sakinlerinin evlerinin tahliye edildiğini anlatan Tosun, "Mağdur vatandaşlarımız Konya merkezde bulunan akrabalarının yanına yerleştirildi. Bölgedeki çalışmalarımız sürüyor" şeklinde konuştu.

    Konya'nın merkez Meram ilçesi Çomaklar Mahallesi'nde dün etkili olan sağanak ve sonrasında oluşan sel nedeniyle dağda koyunlarını otlatırken mahsur kalan Mustafa S. kurtarılmıştı. Sel nedeniyle mahalledeki bir ahırda bulunan 80 küçükbaş hayvanın da telef olduğu öğrenilmiş, yıkılma tehlikesi bulunan bir evdeki engelli 2 kişi ile rahatsızlığı bulunan 2 kişi, ekiplerce güvenli yerlere tahliye edilmişti.

    Etiketler:
    yaşlı, yıkım, ev, sel, Konya
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