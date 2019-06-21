Önünü kestikleri otobüsteki kadını kaçırdılar, polis kovalamacasında yakalandılar

Olay, kent merkezi girişinde meydana geldi. Ankara'dan Mersin yönüne giden yolcu otobüsünün 06 BFJ 470 plakalı otomobil ile yolu kesildi. Otomobilden inen kişiler otobüse binerek, akrabası olduğunu öne sürdükleri Kadriye S.'yi, direnmesine ve yolcuların engel olmaya çalışmasına rağmen araçtan indirdi.

Önünü kestikleri otobüsteki kadını kaçırdılar, polis kovalamacasında yakalandılarhttps://t.co/Frfn6tu3XY pic.twitter.com/t7JHLNxXn4 — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) June 21, 2019

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Genç kadını saçlarından tutup, yerde sürükleyen kişiler, zorla otomobile bindirdi. İhbar üzerine harekete geçen polisler, aracı kısa süreli kovalamaca sonunda durdurup, Kadriye S.'yi kurtardı, zanlıları gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürerken, genç kadının otobüsten indirilme anları cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

‘GÜÇLERİMİZİN KORUMASINDADIR’

Olayla ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu; Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Trafik ve asayiş birimlerimiz tarafından araca el konulmuş, şahıslar yakalanmıştır. Kadriye Çavuş, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü yetkilileri ve emniyet güçlerimizin korumasındadır" ifadelerine yer verdi.

#KadriyeÇavuşaNeOldu



Trafik ve asayiş birimlerimiz tarafından araca el konulmuş, şahıslar yakalanmıştır.



Kadriye Çavuş, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü yetkilileri ve emniyet güçlerimizin korumasındadır.



Kamuoyuna saygıyla duyurulur. — Süleyman Soylu ⚡️ (@suleymansoylu) June 20, 2019

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