Barzani, Erdoğan ile görüşmek üzere İstanbul'da

Erdoğan, dün akşam katıldığı sosyal medya ve televizyon ortak yayınında Cuma günü Barzani'yi konuk edeceğini açıklamıştı.
Erdoğan, “ Özel bir misafirim olacak. Neçirvan uzun zamandır gelmedi. Başkanlık görevine geldikten sonra randevu talebinde bulundu. Son olarak akşam da işadamlarına bir hitabım olacak. Onlarla Haliç Kongre Merkezi'nde 1500 kişilik yemekli toplantı olacak. Bunun dışında artık programları böylece noktalamış olacağız. Binali Bey'in gerek yarın gerek Cumartesi bazı programları var” ifadelerini kullanmıştı.
Bağımsızlık referandumu sonrası ilk kez Türkiye'ye gelen Barzani, önceki gün Bağdat merkezi yönetimi yöneticileri ile bir dizi görüşmeler gerçekleştirmiş. Erbil Bağdat ilişkilerinin normalleşmesi görüşmeler gerçekleştirmişti.
I met with Iraqi leaders @AdilAbdAlMahdi @BarhamSalih & @AlHaLboosii today in Baghdad. I reiterated that the Kurdistan Region is ready to resolve all outstanding issues with Iraqi federal government in accordance with the Constitution, and continue our bilateral cooperation. pic.twitter.com/44o8DUjQMj— Nechirvan Barzani (@IKRPresident) June 20, 2019
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