Barzani, Erdoğan ile görüşmek üzere İstanbul'da

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere İstanbul'a geldi

IKBY Başkanı Neçirvan Barzani, başkanlık koltuğuna oturduktan sonraki ilk yurt dışı seyahatini Türkiye'ye gerçekleştirdi. Barzani'nin, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cuma namazından sonra İstabul’daki Dolmabahçe Sarayı’nda bir araya geleceği aktarıldı.

Erdoğan, dün akşam katıldığı sosyal medya ve televizyon ortak yayınında Cuma günü Barzani'yi konuk edeceğini açıklamıştı.

Erdoğan, “ Özel bir misafirim olacak. Neçirvan uzun zamandır gelmedi. Başkanlık görevine geldikten sonra randevu talebinde bulundu. Son olarak akşam da işadamlarına bir hitabım olacak. Onlarla Haliç Kongre Merkezi'nde 1500 kişilik yemekli toplantı olacak. Bunun dışında artık programları böylece noktalamış olacağız. Binali Bey'in gerek yarın gerek Cumartesi bazı programları var” ifadelerini kullanmıştı.

Bağımsızlık referandumu sonrası ilk kez Türkiye'ye gelen Barzani, önceki gün Bağdat merkezi yönetimi yöneticileri ile bir dizi görüşmeler gerçekleştirmiş. Erbil Bağdat ilişkilerinin normalleşmesi görüşmeler gerçekleştirmişti.