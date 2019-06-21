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14:55 21 Haziran 2019
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    Leyla Aydemir

    4 yaşındaki Leyla'nın ölümüne 7 ağırlaştırılmış müebbet istemi

    DHA
    Türkiye
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    Ağrı'da kaybolduktan 18 gün sonra cesedi bulunan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in ölümüne ilişkin 7 kişi hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve 14'er yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame mahkemece kabul edildi.

    Leyla Aydemir'in katil zanlısı Mehmet Aydemir
    © Fotoğraf : DHA
    4 yaşındaki Leyla'nın ölümünde ilk tutuklama
    Kent merkezinde yaşayan Nihat ve Şükran Aydemir çiftinin 15 Haziran 2018'de bayram ziyareti için gittikleri Bezirhane köyünde kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan kızları Leyla Aydemir'in ölümüyle ilgili Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma tamamlandı.

    Hazırlanan iddianame, Ağrı 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi.

    İddianamede, baba Aydemir'in tutuklu bulunan kuzeni M.A.A'nın da aralarında olduğu 7 sanık hakkında ‘çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet, ‘iştirak halinde kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçundan da 14'er yıla kadar hapis cezası verilmesi isteniyor.

    Sanıkların yargılanmasına 20 Eylül'de başlanacak.

    NE OLMUŞTU?

    Leyla Aydemir
    DHA
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    Ağrı'da 15 Haziran 2018'de Ramazan Bayramı dolayısıyla ailesiyle dedesine ziyarete gittiği Bezirhane köyünde kaybolan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in bulunması için çalışma başlatılmıştı.

    Çalışmalar kapsamında ekiplerce bölgedeki dere yatakları, sazlık alanlar, otla kaplı araziler, köydeki metruk yapılar, tandır evleri, ahır ve çocuğun gidebileceği bütün alanlar, kadavra köpekleri de kullanılarak aranmıştı.

    Leyla Aydemir'in cesedi, kaybolduktan 18 gün sonra köye 2 kilometre mesafede, kent merkezine giden yolun yakınında, akarsu kenarındaki ağaçların arasında bulunmuş, vücudunda darp ya da yara izine rastlanmayan Aydemir'in cenazesi, Bezirhane köyünde defnedilmişti.

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    Etiketler:
    Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı, Bezirhane, bayram, Nihat Aydemir, Şükran Aydemir, Leyla Aydemir, Ağrı
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