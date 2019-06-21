Başakşehir'de yaşayan gençler, Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım için rap şarkı yaptı.
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'Yaptık, yine yaparız' başlıklı şarkının klibi, İstanbul’da gerçekleştirilen birçok projenin ve Yıldırım’ın ziyaret ettiği birçok noktanın görüntüsünden oluşuyor.
Hazırlanan rap şarkısının nakaratı ise şu şekilde:
"Bir ay yıldız var gölgesinde
Biz yaptık yine beraber yaparız
Ayrı dünyalar ama birbirimizden hiç farksız
Biz yaptık yine beraber yaparız"
Binali Yıldırım için rap şarkısı yazıldı: Ayrı dünyalar ama birbirimizden hiç farksız, biz yaptık yine beraber yaparız https://t.co/A8AMGNIZoT pic.twitter.com/Tj8Ws8aMBH— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) June 21, 2019
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