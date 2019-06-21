Kayıt
16:06 21 Haziran 2019
Canlı Yayın
    Arama

    Feyzioğlu: Yargı reformunu yeşil pasaporta indirenleri kınıyorum

    © AA / Hamza Tav
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 0 0

    Türkiye Barolar Birliği Başkanı (TBB) Metin Feyzioğlu, Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin arkasında olduğunu belirterek, "Yargı reformunu yeşil pasaporta indirenleri kınıyorum. Bu sığlıktır. Türkiye'nin menfaatini, geleceğini düşünmemektir" dedi.

    Feyzioğlu, çeşitli temaslarda bulunmak için geldiği Niğde'de Vali Yılmaz Şimşek'i makamında ziyaret etti.

    Basına kapalı gerçekleşen ziyaretin ardında Feyzioğlu, cuma namazını Dışarı Cami'de kıldı.

    Bi De Bunu Dinle
    İstanbul Barosu Başkanı Durakoğlu: Yeşil pasaport yerine önce adliyeye giriş pasaportu verilsin
    Namazın ardından AA muhabirine açıklamalarda bulunan Feyzioğlu, yargı reformunu çok olumlu bulduklarını aktararak, "Yargı reformunu yeşil pasaporta indirenleri kınıyorum. Bu sığlıktır. Türkiye'nin menfaatini, geleceğini düşünmemektir. Reformun bir satırını bile okumadan bunu küçümsemek adına, hani 'kedi uzanamadığı ciğere murdar dermiş' misali. Bu tür arkadaşlardan bir şey bekliyorum; 'Şurası yanlış, şurası eksik' o bile başımın üstüne ama yok saymayı kabul etmiyorum. Yani bu memlekete, millete iyilik yapmak isteyen, 'şurası yanlış, şurası eksik' der. Sen 'eksik' deme, 'yanlış' deme toptan kötüle. Yani hiç mi iyi bir şey yok içinde? Bir tek yeşil pasaporta indirdiniz, ayıptır. Bu mesleğe ayıptır, memlekete ayıptır" diye konuştu.

    Feyzioğlu, öncelikli gayelerinin her zaman ülke olduğunu, avukatların menfaatine olanın aynı zamanda memleketin üstün menfaatine de olduğunu vurguladı.

    ‘GEREKÇESİZ KEYFİ TUTUKLAMALARDAN BAHSETMİYOR MUYUZ?’

    Seyr-i sabah
    © Sputnik /
    CHP’li Kaboğlu: Anayasa’nın amir hükümlerine dikkat etmeliyiz
    Vatandaşın hakkının teslim edilmesini istediklerini, yargı reformunda da bunu sağlayacak bir sürü değişiklik olduğunu dile getiren Feyzioğlu, "Bu işi ciddiye almamaya gayret edenler ya da küçümsemeye çalışanlar şunu nasıl görmezler. Bu ülkedeki hakim ve savcıların yükselmeleri Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Anayasa Mahkemesi’nin kararlarına uygun kararlar vermelerine bağlanacak. Biz 50-60 yıldır kes yapıştır tutuklamalardan şikayet etmiyor muyuz? Bugünün meselesi değil. Gerekçesiz keyfi tutuklamalardan bahsetmiyor muyuz? Bunu çözecek bir mekanizma getiriyoruz" ifadelerini kullandı.

    ‘BUNU DAHİ ANLAMAKTAN ACİZLER’

    TBB Başkanı Metin Feyzioğlu, şöyle devam etti:

    "Bu ülkenin hakimleri, eğer Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin konuyla ilgili kararlarına uygun karar verirlerse terfi edecekler. Bu yazıyor, bu belgede. Sen bunu bir gör önce. Almışlar bir yeşil pasaport, yeşil pasaport aşağı, yeşil pasaport yukarı. Onun da cevabını vereyim size. Hakim yargılar, savcı suçlar, vatandaşı savunan avukattır. Hakim ve savcının yeşil pasaport sahibi olduğu yerde vatandaşı savunan avukatın yeşil pasaport sahibi olması, vatandaşın yargıdaki eşitliğinin sembolik olarak bir göstergesidir. Buna teşekkür edeceklerine bunu alkışlayacaklarına yerden yere vurmak ayıptır. Son 10 senesini ben biliyorum, neredeyse tüm baro başkanı adayları seçim vaatlerinin içine 'avukatları belli kıdemden sonra yeşil pasaport sahibi yapacağız' dediler. Mesele pasaportun renginin yeşil olması değil. Mesele vatandaşı savunan avukatın, sistemde vatandaşı suçlayan savcıyla eşitliğinin belgelenmesidir. İşte budur bütün mesele. Bunu dahi anlamaktan acizler."

    © AA / Derya Yetim
    Feyzioğlu: Bu reformlar gerçekleşirse AB standartlarının da üzerine çıkıyoruz
    Türkiye'nin büyük meselelerinin olduğuna işaret eden Feyzioğlu, bunlar karşısında 82 milyon vatandaşın adalet paydasında buluşturulması gerektiğinin altını çizdi.

    ‘YOK SAYAMAZSINIZ, ALAY EDEMEZSİNİZ’

    Feyzioğlu, S-400'lerle hava sahasının savunulması için çırpınıldığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

    "Doğu Akdeniz'de, Rumlar, Mısır'ın diktatör yöneticisi ve İsrail ile Türkiye'nin ve Kıbrıs Türkünün üstün menfaatlerine aykırı şekilde doğal gaz arıyor. Peki biz bu yedi düvele karşı nasıl dimdik duracağız, milletimizi güvenilir bir adaletin paydasında buluşturarak. Yargı reformu 82 milyonu güvenilir bir adalet paydasında buluşturma taahhüdüdür. Tabii ki eksiği vardır. Çıkarsınız, bu vatanı seviyorsanız eksiğini söylersiniz. Tabii ki yanlışı vardır. Bu vatanı gerçekten seviyorsanız ucuz, sığ siyaset yapmıyorsanız, çıkarsınız 'yanlışı şudur' dersiniz. Ama yok sayamazsınız, alay edemezsiniz. Peşin söylüyorum, HSK'nin yapısının anayasal anlamda değişmesi lazım. Bunu ilk ben söyledim zaten. Ama bunun da zamanı gelecektir. Olağanüstü bu dönemi atlattıktan sonra Allah'ın izniyle hep birlikte, mecliste siyasi partiler, bu ülke için bir araya gelsinler HSK'nin de yapısını o gün değiştirsinler. Ama siz HSK'nin yapısını bugün değiştirdiğinizde hakimlerimizi keyfi davranacak o yapıdan kurtarabiliyor musunuz? Hakimlerimizi vatandaş için hüküm veren zihniyete kavuşturabilecek misiniz? Önce bu hakimleri eğitmemiz lazım. Hakimlerimizin 'önce insan' demesini sağlamamız lazım."

    ‘ALKIŞLIYORUM, ALKIŞLIYORUM, ALKIŞLIYORUM’

    Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu
    © AA / Uğur Subaşı
    Türkiye Barolar Birliği: Seçmen, seçim sonuçlarına YSK'nın müdahale ettiği inancındadır
    Yargı reformunun merkezinde insan, eğitim, sınav, ölçme ve değerlendirmenin olduğunu dile getiren Metin Feyzioğlu, "Tayin ve terfide insana değer veren hakimi tayin ve terfi ettirmek vardır. İşte bunları sağlamamız lazım. S-400, Doğu Akdeniz, doğal gaz yatakları bunların arkasındaki emperyal güçlerin üzerimize yönelttikleri o büyük kasırgaya karşı içeride dimdik, köklerimizi milletimizin kökleriyle eş tutarak ayakta kalabilmemizin tek yolu, adalet paydasında 82 milyonu kucaklaştırmaktır. Yargı reformu bunun içindir, sonuna kadar da arkasındayız. Ne kadar alay ederlerse arkasındayız, ne kadar saldırırlarsa arkasındayız. Alkışlıyorum, alkışlıyorum, alkışlıyorum" diye konuştu.

    Feyzioğlu, daha sonra Şadırvan Park'ta oturan vatandaşlarla sohbet etti.

    İlgili konular:

    TBB Başkanı Feyzioğlu: 3. havalimanının adı Mustafa Kemal Atatürk olmalı
    Feyzioğlu: Gelin birlik olalım ve gerçekten FETÖ ile mücadele edelim
    Feyzioğlu: İnsanlığını unutandan hukukçu olmaz
    TBB Başkanı Feyzioğlu: Kürsüde siyaset yapan hakim ve savcı istemiyoruz
    Etiketler:
    S-400, HSK, Kıbrıs, Mısır, Doğu Akdeniz, Yeşil pasaport, Avrupa İnsan Hakları Mahkemes, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Türkiye, Yargı reformu, Dışarı Cami, Yılmaz Şimşek, Metin Feyzioğlu, Türkiye Barolar Birliği, Niğde
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    'Yavuz sondaj gemisi, temmuz ayının başında çalışmalarına başlayacak'
    Karikatür
    'ABD, İran’a askeri müdahaleyi göze alamaz'
    İnfografik
    Ağır nükleer füze kruvazörü Amiral Nahimov
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet