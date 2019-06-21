Feyzioğlu: Yargı reformunu yeşil pasaporta indirenleri kınıyorum

Feyzioğlu, çeşitli temaslarda bulunmak için geldiği Niğde'de Vali Yılmaz Şimşek'i makamında ziyaret etti.
Basına kapalı gerçekleşen ziyaretin ardında Feyzioğlu, cuma namazını Dışarı Cami'de kıldı.
Feyzioğlu, öncelikli gayelerinin her zaman ülke olduğunu, avukatların menfaatine olanın aynı zamanda memleketin üstün menfaatine de olduğunu vurguladı.
‘GEREKÇESİZ KEYFİ TUTUKLAMALARDAN BAHSETMİYOR MUYUZ?’
‘BUNU DAHİ ANLAMAKTAN ACİZLER’
TBB Başkanı Metin Feyzioğlu, şöyle devam etti:
"Bu ülkenin hakimleri, eğer Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin konuyla ilgili kararlarına uygun karar verirlerse terfi edecekler. Bu yazıyor, bu belgede. Sen bunu bir gör önce. Almışlar bir yeşil pasaport, yeşil pasaport aşağı, yeşil pasaport yukarı. Onun da cevabını vereyim size. Hakim yargılar, savcı suçlar, vatandaşı savunan avukattır. Hakim ve savcının yeşil pasaport sahibi olduğu yerde vatandaşı savunan avukatın yeşil pasaport sahibi olması, vatandaşın yargıdaki eşitliğinin sembolik olarak bir göstergesidir. Buna teşekkür edeceklerine bunu alkışlayacaklarına yerden yere vurmak ayıptır. Son 10 senesini ben biliyorum, neredeyse tüm baro başkanı adayları seçim vaatlerinin içine 'avukatları belli kıdemden sonra yeşil pasaport sahibi yapacağız' dediler. Mesele pasaportun renginin yeşil olması değil. Mesele vatandaşı savunan avukatın, sistemde vatandaşı suçlayan savcıyla eşitliğinin belgelenmesidir. İşte budur bütün mesele. Bunu dahi anlamaktan acizler."
‘YOK SAYAMAZSINIZ, ALAY EDEMEZSİNİZ’
Feyzioğlu, S-400'lerle hava sahasının savunulması için çırpınıldığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:
"Doğu Akdeniz'de, Rumlar, Mısır'ın diktatör yöneticisi ve İsrail ile Türkiye'nin ve Kıbrıs Türkünün üstün menfaatlerine aykırı şekilde doğal gaz arıyor. Peki biz bu yedi düvele karşı nasıl dimdik duracağız, milletimizi güvenilir bir adaletin paydasında buluşturarak. Yargı reformu 82 milyonu güvenilir bir adalet paydasında buluşturma taahhüdüdür. Tabii ki eksiği vardır. Çıkarsınız, bu vatanı seviyorsanız eksiğini söylersiniz. Tabii ki yanlışı vardır. Bu vatanı gerçekten seviyorsanız ucuz, sığ siyaset yapmıyorsanız, çıkarsınız 'yanlışı şudur' dersiniz. Ama yok sayamazsınız, alay edemezsiniz. Peşin söylüyorum, HSK'nin yapısının anayasal anlamda değişmesi lazım. Bunu ilk ben söyledim zaten. Ama bunun da zamanı gelecektir. Olağanüstü bu dönemi atlattıktan sonra Allah'ın izniyle hep birlikte, mecliste siyasi partiler, bu ülke için bir araya gelsinler HSK'nin de yapısını o gün değiştirsinler. Ama siz HSK'nin yapısını bugün değiştirdiğinizde hakimlerimizi keyfi davranacak o yapıdan kurtarabiliyor musunuz? Hakimlerimizi vatandaş için hüküm veren zihniyete kavuşturabilecek misiniz? Önce bu hakimleri eğitmemiz lazım. Hakimlerimizin 'önce insan' demesini sağlamamız lazım."
‘ALKIŞLIYORUM, ALKIŞLIYORUM, ALKIŞLIYORUM’
Feyzioğlu, daha sonra Şadırvan Park'ta oturan vatandaşlarla sohbet etti.
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