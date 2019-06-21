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17:36 21 Haziran 2019
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    Doğu Perinçek

    Perinçek: Türk devleti, Öcalan’ı devreye sokarak ABD’nin adayını zayıflatma müdahalesinde bulunuyor

    © AA / Hikmet Faruk Başer
    Türkiye
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    Vatan Partisi (VP) Doğu Perinçek, Abdullah Öcalan'ın dün yayınlanan mektubu ile ilgili açıklamalarda bulundu. ABD'nin Öcalan'ın çağrısından rahatsız olduğunu söyleyen Perinçek, "Türk devleti, Öcalan’ı devreye sokarak ABD’nin adayını zayıflatma müdahalesinde bulunuyor" ifadelerini kullandı.

    © AA / Esra Hacıoğlu
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    Vatan Partisi (VP) Genel Başkanı Doğu Perinçek, Abdullah Öcalan'ın 23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri için dün yaptığı ve bugün de avukatları aracılığıyla duyurulan 'tarafsızlık' açıklaması hakkında bir açıklama yayınladı. 

    "Abdullah Öcalan’ın mektubunu en iyi anlayan, Kandil oldu" diyen Perinçek, "PKK yönetimi, birkaç kez üst üste bu açıklamanın Öcalan’a 'PKK’nin direnişini kırmak için yaptırıldığını' belirtti. Vatan Partisi de o zaman bu gerçeğe dikkat çekti" ifadelerini kullandı. 

    ABD'nin Öcalan'ın çağrısındna rahatsız olduğunu iddia eden Perinçek, buna gerekçe olarak ise 'PKK'nın CHP'ye oy çağrısı yaptığı' yönündeki iddialarını gösterdi. 

    Perinçek, şunları söyledi:

    "Olayın devamının geleceği belliydi. Öcalan’ın, avukatlarına verdiği ikinci bir mektup dün kamuoyuna açıklandı. Öcalan, PKK/HDP’nin CHP’yi desteklemesine tavır aldı, iki aday arasında 'Tarafsız kalın' dedi. 'Ekrem İmamoğlu’na da Binali Yıldırım’a da oy vermeyin' çağrısı yaptı.  Bu çağrıya tepki, PKK/HDP ve CHP’den geldi. Çünkü PKK, HDP oylarını CHP’ye yönlendirmişti. Aslında bu çağrıdan rahatsız olan ABD idi. Çünkü İmamoğlu’na gidecek oyların bir kısmının önü kesiliyordu."

    'PKK BÖLÜNÜYOR'

    PKK'nın bölünmekte olduğunu da belirten Peinçek, "Türk Ordusunun ve Polisinin ayakları altında kalan örgüt, çıkmaza girmiştir ve her çıkmaza giren örgüt gibi bölünüyor" ifadelerini kullandı.

    'ABD EMPERYALİZMİNE KARŞI AYNI GEMİDE OLDUĞUMUZU İÇLERİNE SİNDİREMEDİLER'

    Doğu Perinçek
    © Sputnik / Atakan Şalcıoğlu
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    Türkiye'nin 'Elindeki Öcalan'ı ABD'nin adayını zayıflatmak için kullandığını' söyleyen Perinçek'in açıklamasının devamı ise şu şekilde: 

    "ABD emperyalizmini, PKK/HDP’yi ve CHP’yi anladık. Türk Devleti elindeki Abdullah Öcalan’ı devreye sokarak, ABD’nin adayını zayıflatmaya yönelik bir müdahalede bulunuyor. Üstelik oyları Binali Yıldırım’a yönlendiren bir çağrı da yok.

    Peki PKK/HDP ve CHP’nin dışında, ABD emperyalizmine karşı olduğunu söyleyen kimi güçlerin birden feryat etmesinin anlamı nedir?

    Çünkü ABD emperyalizmine karşı Türkiye mevzisinde iğreti duruyorlar. Türkiye olarak aynı gemide olduğumuzu bir türlü içlerine sindiremediler.

    GEMİNİN PUSULASI

    Vatan Partisi Merkez Karar Kurulu, Türkiye gemisindeki ikircikleri gördüğü için 22 Eylül 2018’de 16 maddelik bir kararı oybirliğiyle almıştı. O kararın 8. Maddesi şöyleydi:

    “Vatan Partisi olarak, ABD emperyalizmine, PKK terör örgütüne ve FETÖ’ye karşı tavır alan bütün güçlerle aynı Türkiye cephesinde mücadele ediyoruz. Türk Ordusu, Türk Polisi ve Türk Yargısı bu mücadelenin yaptırım gücüdür. Mehmetçikle ve polisimizle birlikte olmak, bugün doğru cephede yer almanın başta gelen ölçütüdür. Tayyip Erdoğan Hükümeti de, bugün devletin diğer güçleriyle birlikte Türkiye cephesindedir. Bu nedenle Tayyip Erdoğan hükümeti, bugün Türkiye’nin bağımsızlığı ve bütünlüğü için mücadelede bütün Milletimizle, Ordumuzla ve Vatan Partisiyle aynı gemidedir.”

    Vatan Partisi Merkez karar Kurulu’nun bu kararı tarihsel önemdedir, bir pusula gibi yön göstermektedir.

    TAYYİP ERDOĞAN DÜŞMANLIĞINA KİLİTLENMENİN SONU

    Ertuğrul Yalçınbayır
    © Fotoğraf : Twitter
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    ABD emperyalizmine karşı Tayyip Erdoğan ile aynı gemide olmak, bugün Vatan Savaşı mevzisinde olmanın en belirleyici tavrıdır. Eğer Tayyip Erdoğan düşmanlığına kilitlenirseniz, Türkiye gemisindeki konumunuz ikide bir tehlikeye girer. 

    Tayyip Erdoğan, S 400 alır, siz Atlantik cephesine yuvarlanırsınız.

    Tayyip Erdoğan, Doğu Akdeniz’e Yavuz gemisini yollar, siz 6. Filonun gözcüsü durumuna düşersiniz.

    Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü’ne katılma başvurusunda bulunur. Siz kendinizi ABD’nin güdümünde bulursunuz.

    Tayyip Erdoğan, Pençe harekâtı yapar, siz Türk Ordusunun pençesi altında kalırsınız.

    Tayyip Erdoğan, FETÖ Gladyosunu hapislere atar, siz FETÖ’yü kurtarma faaliyetine kapılırsınız.

    Tayyip Erdoğan, Apo üzerinden PKK’nın direncini kırmaya yönelik uygulamalara girişir, siz PKK ile birlikte feryat edersiniz.

    Görüldüğü gibi Tayyip Erdoğan düşmanlığına kilitlenmek bir program değil, ABD programının kuyruğuna takılmaktır."

    Etiketler:
    Halkların Demokratik Partisi (HDP), Selahattin Demirtaş, Recep Tayyip Erdoğan, ABD, Ekrem İmamoğlu, Binali Yıldırım, AK Parti, PKK, Abdullah Öcalan, Doğu Perinçek
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