Rasim Ozan Kütahyalı'nın itirazı için karar verildi

Boşnaklara hakaret ettiği iddiasıyla hakkında dava açılan ve yakalama kararı çıkartılan Gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı'nın avukatlarının karara itirazı reddedildi.

Bir televizyon kanalındaki spor programında sarf ettiği sözlerle Boşnaklara hakaret ettiği iddiasıyla "Halkın bir kesimini sosyal sınıf, din, mezhep cinsiyet, bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama" suçundan yargılanan ve hakkındaki zorla getirme kararına rağmen duruşmaya katılmayan Kütahyalı hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.

Kütahyalı’nın avukatı Esennur Ezgi, yakalama kararına itiraz etmişti.

Cumhuriyet'in haberine göre, İstanbul 27’inci Asliye Ceza Mahkemesi, Kütahyalı’nın avukatının itirazını reddetti.

NE OLMUŞTU?

Kütahyalı, en son geçen hafta gerçekleşen duruşmaya zatürree olduğu gerekçesiyle mazeret sunarak katılmamıştı.

Bosna Sancak Kültür ve Dayanışma Derneği avukatları sanık Kütahyalı’nın davayı uzatmak için duruşmalara gelmediği ve tatil yaptığına dair fotoğrafların basına yansıdığını belirtmişti.

Kütahyalı’nın 9 günlük sağlık raporunu mahkemeye sunan avukat Esennur Ezgi, yakalama kararı çıkarılmaması gerektiğini savunmuştu.

Ancak mahkeme heyeti, Kütahyalı’nın duruşmalara katılmadığı, yargılanmanın uzamasına yönelik eylem ve hareketlerde bulunduğu anlaşıldığı için hakkında yakalama kararı çıkartarak, davayı ertelemişti.

Kütahyalı, 2017 yılında Beyaz TV’de canlı yayınlanan futbol programı sırasında laf arasında ‘kusturmalı Boşnak saksosu’ ifadesini kullanmıştı.