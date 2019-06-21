Rasim Ozan Kütahyalı'nın itirazı için karar verildi

Kütahyalı’nın avukatı Esennur Ezgi, yakalama kararına itiraz etmişti.
Cumhuriyet'in haberine göre, İstanbul 27’inci Asliye Ceza Mahkemesi, Kütahyalı’nın avukatının itirazını reddetti.
NE OLMUŞTU?
Bosna Sancak Kültür ve Dayanışma Derneği avukatları sanık Kütahyalı’nın davayı uzatmak için duruşmalara gelmediği ve tatil yaptığına dair fotoğrafların basına yansıdığını belirtmişti.
Kütahyalı’nın 9 günlük sağlık raporunu mahkemeye sunan avukat Esennur Ezgi, yakalama kararı çıkarılmaması gerektiğini savunmuştu.
Ancak mahkeme heyeti, Kütahyalı’nın duruşmalara katılmadığı, yargılanmanın uzamasına yönelik eylem ve hareketlerde bulunduğu anlaşıldığı için hakkında yakalama kararı çıkartarak, davayı ertelemişti.
Kütahyalı, 2017 yılında Beyaz TV’de canlı yayınlanan futbol programı sırasında laf arasında ‘kusturmalı Boşnak saksosu’ ifadesini kullanmıştı.
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