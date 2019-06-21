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20:40 21 Haziran 2019
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    Ahmet Türk

    Ahmet Türk'ten İstanbul açıklaması

    © AFP 2019 / BULENT KILIC
    Türkiye
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    HDP'nin seçim çalışmaları için İstanbul'a gelen Ahmet Türk, 'Biz bu seçimde demokrasi tarafıyız' dedi.

    Sezai Temelli, kendisinin de üyesi olduğu Beşiktaş'taki Öğretim Üyeleri Derneği'ni ziyaret etti.
    © AA /
    Temelli: Demokrasinin önünde duran AKP-MHP Bloku'na karşı stratejik oyumuzu kullanacağız
    HDP'nin düzenlediği kahvaltıda konuşan Ahmet Türk, halkın sorunlarını çözmek için siyaset yaptıklarını söyledi. "Biz oylarımızın anlamlı olması için çalışma yürütüyoruz. Oyumuzun sonuca etki etmesi için çabalıyoruz" diyen Türk, öyle konuştu:

    "Bu nedenle biz bu seçimlerde demokrasi tarafıyız. Haksızlığa, hukuksuzluğa, zulme karşı bir duruşu gösteriyoruz. Biz rengimizi ortaya koyuyoruz. Bugün Kürtleri anlamayan Kürtlere dışlayan düşmanlaştıran bir anlayışa karşı mesaj vermeye çalışıyoruz. Kürtleri politize olduğu bir dönemde Kürtleri yok sayarak ve dışlayarak siyaseti yürütmenin kolay olmadığını mesajını veriyoruz. Herhangi bir siyasi partinin siyasi propagandasını yapmak için değil ama halkımızın geleceğini belirleyen tavrın ortaya çıkması için, oyumuzun anlamlı olması için burada halkımızla birlikte sohbet ediyoruz. Kim ne derse dersin yıllardır büyük bedeller veren halkımız ne yapacağını bizlerden daha iyi biliyordur. Yaşadıkları ve gördükleri ile zaten halkımız politize olmuş. Kendini yok sayanlara karşı nasıl bir siyaset geliştireceğini bizlerden iyi biliyor."

    "HALKIMIZ ÖZGÜR İRADESİ İLE SANDIK BAŞINA GİDECEK"

    Cumhuriyet'in haberine göre temel amaçlarının demokrasi ve barış olduğunu belirten Türk, sözlerini şöyle tamamladı:

    "Biz kucaklayıcı bir siyasetin yanındayız. Diyalogla sorunların çözümlenmesi konusunda her zaman siyasetimiz açık olmuş ve bu konuda çağrılarımız olmuştur. Ama gerçekten anlamak istemeyenlere de bunun yanıtı verme gibi bir sorumluluğumuz var. İnanıyorum ki halkımız tercihini demokrasiden yana yapacak, hukuktan, adaletten yana yapacak. Bu konuda fazla tartışmanın anlamı yok. İrade halkındır. Halkımız özgür iradesi ile sandık başına gidecektir ve bunun demokrasiden yana olacağından eminim Bazen çok kısa sürede bir değişim dönüşümün kapıları açılır ya da bu konuda gelişmeler olur. Dikkatle bu süreçleri izlemek zorundayız. Seyirci kalmayacağız. Müdahil olacağız. Siyasetçiler ya bunu kabul edecek ya da Türkiye'yi yönetemeyecek hale gelecek".

    Etiketler:
    Ekrem İmamoğlu, CHP, Mardin, 23 Haziran İBB seçimleri, İstanbul, Ahmet Türk, HDP
    Topluluk kurallarıTartışma
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