Yıldırım'dan İmamoğlu'nun 'çay daveti' çağrısına yanıt: Misafir ev sahibinin kuzusudur

16 Haziran Pazar günü gerçekleşen ortak yayından sonra Yıldırım, İmamoğlu'nu çay içmeye davet etmiş ama buluşma gerçekleşmemişti.

Bu davet teklifi sonrası İmamoğlu, Yıldırım'a sosyal medya hesabından hatırlatma yaparak "Ortak yayın sonrası Binali Bey çay davetinde bulunmuştu, davetin yeri ve zamanı için hala haber bekliyorum. Seçim günü de dahil her gün olabilir" demişti.

İmamoğlu'nun bu sözlerine Yıldırım, "Ekrem Bey'e yaptığım çay davetim hâlâ geçerli ama misafir ev sahibinin kuzusudur. Böyle tez canlılığa lüzum yok. Pazar geçsin, işimizi gücümüzü bitirelim sonra nerede isterse çayımızı içer, sohbetimizi yaparız" diyerek yanıt verdi.

Ekrem Bey'e yaptığım çay davetim hâlâ geçerli ama misafir ev sahibinin kuzusudur. Böyle tez canlılığa lüzum yok. Pazar geçsin, işimizi gücümüzü bitirelim sonra nerede isterse çayımızı içer, sohbetimizi yaparız. — Binali Yıldırım (@BY) June 21, 2019

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