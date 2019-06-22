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01:14 22 Haziran 2019
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    TBMM Başkanı Mustafa Şentop

    TBMM Başkanı Şentop: Erdoğan'dan önce İstanbul, köy halindeydi

    © AA / Cihan Demirci
    Türkiye
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    TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "İstanbul'a dışarıdan gelen birisinin baktığında 'Bu nerenin şehri, hangi kültürün, medeniyetin, hangi tarihin şehri?' diye sorduğu zaman cevabını alabileceği bir mahiyette değildi, şehir. Esas 1994'den itibaren Cumhurbaşkanımızın İstanbul'a hatırlatmış olduğu, yeniden ortaya çıkardığı ve dirilttiği şey budur" dedi.

    Şentop "Sivil Toplum Kuruluşlarıyla Buluşma Programı" kapsamında Bayrampaşa'daki Bosna Sancak Kültür ve Yardımlaşma Derneğini ziyaret etti. Burada bir konuşma yapan Şentop, "15 Temmuz darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine sokaklara, caddelere, meydanlara çıktı insanlar. Ama Türkiye daha önce de bu tür darbe teşebbüsleri gördü. AK Parti zamanında da aslında bir e-muhtıra 2007 yılında nisan ayında yaşadı. Daha önce de darbe, muhtıralar oldu, fakat hiçbir zaman böyle sokaklara çıkıp, insanların açık tepki gösterdiğini görmedik. Tayyip Erdoğan değil de bir başka siyasi lider bu çağrıyı yapsaydı 'Sokaklara insanlar çıkar mıydı?' diye düşünmemiz lazım." ifadelerini kullandı.

    © AA / Cumhurbaşkanlığı / Kayhan Özer
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    'İNSANLARI SOKAĞA DAVET EDEN BİR LİDER ÖNCE KENDİSİ MEYDANLARA ÇIKMALI'

    İnsanları sokaklara davet eden bir liderin, bir siyasetçinin önce kendisinin sokaklara ve meydanlara çıkması gerektiğini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da bunu yaptığını kaydeden Şentop, "Bir başına bu da yeterli değil tabii ki, insanların da buna inanması lazım. Bizi sokağa çağıran bu adam kendisi de sokağa çıkacaktır diye inanması lazım. Ama milleti çağırıp da 'siz bir çıkın, görün bakalım da ben de sizi takip edeyim, bir şey olmazsa ben de geleceğim' diye bekleyen bir siyasetçinin, bir liderin arkasından kimse gitmez. Onun sözüyle kimse sokaklara çıkmaz. Tayyip Erdoğan sokaklara, meydanlara çıkın dediğinde sokaklara çıkanlar hepsi Tayyip Erdoğan'ın da sokaklara, meydanlara çıkacağını biliyordu. Nitekim Marmaris'ten, havaalanı o zaman darbe teşebbüsünde bulunanların kontrol altında tutmaya çalıştığı bir yerdi ama oraya kalkıp o esnada onların kontrolünde olan bir yere indi." şeklinde konuştu.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
    © AA /
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    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 1994'de seçildiği dönemde konuşulan meselelerin daha çok belediyeciliğin fiziki altyapısıyla ilgili meseleler olduğunu ifade eden Şentop, şunları kaydetti: "Su, yol, doğalgaz, çöp gibi meselelerdi. Bunlar şüphesiz çok önemli. Günlük hayatımızın en azından bizim için yaşanılabilir olması gerekir, asgari bir standardı olması lazım. Tayyip Erdoğan'ın belediye başkanı olduğu dönemdeki değişim bu fizik değişiminden ibaret değil. O dönemlerden itibaren hatırlayın İstanbul'un kendi kültürüyle, medeniyetiyle bütünleşmesi. Ondan önce İstanbul büyük bir köy halindeydi. Tarihiyle İstanbul'un geçmişiyle olan bağlantısı o tarihin İstanbul'a bıraktığı mirasın sahiplenmesi meselesi. İstanbul'a dışarıdan gelen birisinin baktığında 'bu nerenin şehri, hangi kültürün, medeniyetin, hangi tarihin şehri?' diye sorduğu zaman cevabını alabileceği bir mahiyette değildi şehir. Esas 94'ten itibaren Cumhurbaşkanımızın İstanbul'a hatırlatmış olduğu, yeniden ortaya çıkardığı ve dirilttiği şey budur. İstanbul'a bir kimliği, tarihi, bir medeniyeti temsil eden bir şehir anlayışı geldi. Bunu geriye dönüp baktığımızda birçok meseleden, ufak tefek kenarlardaki tarihi eserlere dokunuştan tutun da bu tarihle bütünleşen bir şehir havası İstanbul'da önemli."

    Şentop daha sonra, Fatih'teki Rumeli Türkleri Vakfı'nı ziyaret etti.

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