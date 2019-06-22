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02:47 22 Haziran 2019
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    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

    Soylu: 2-3 ay içinde istismarı, demokrasiyi rafa kaldıracak hamleleri hep birlikte yaşadık

    © AA / Yasin Aras
    Türkiye
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    Konu:
    İstanbul yeniden seçime gidiyor (365)
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    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Türkiye'de çok marjinal bir grup, Cumhuriyet Halk Partisi'nin içine sızarak, Cumhuriyet Halk Partisi'ni de istismar ederek ve kullanarak, Cumhuriyet Halk Partisi'nin taşıyıcılığıyla, Türkiye'nin medeniyetine oyun oynamaya çalışmaktadır. Bu grup siyasi hile yapmaktan çekinmemekte ve korkmamaktadır." dedi.

    Soylu, Bayrampaşa'da seçim müşahitleri teşkilat üyeleri ve STK temsilcileriyle bir araya geldiği toplantıda, Türkiye'nin tarihin en büyük adımlarını attığını, AK Parti'nin Türkiye'yi sürekli yükselen bir ülke haline getirdiğini ve çevresindeki coğrafyaya ümit verdiğini söyledi. 

    © AA / Barış Oral
    Bakan Soylu: İstanbul seçmeni ve Binali ağabey aldatılmıştır

    Pazar günü yapılacak seçim üzerinden Türkiye'nin istikametini bozmaya, Türkiye'nin gidişatını farklı bir noktaya çekmeye çalışanlara fırsat verilmemesi gerektiğini söyleyen Soylu, "Türkiye'de çok marjinal bir grup, Cumhuriyet Halk Partisi'nin içine sızarak, Cumhuriyet Halk Partisi'ni de istismar ederek ve kullanarak, Cumhuriyet Halk Partisi'nin taşıyıcılığıyla, Türkiye'nin medeniyetine oyun oynamaya çalışmaktadır. Benim hissiyatım budur. Bu grup siyasi hile yapmaktan çekinmemekte ve korkmamaktadır. Bu grup aynı zamanda Binali Ağabey ve rakibinin, karşı karşıya geldiği bir televizyon programının hazırlanmasında dahi ahlaksızlık yapmayı, milleti aldatmayı kendi adına ayıp saymamaktadır. Bu grup, bu ülkenin bütün değerlerinin yerle yeksan edilmesi için bütün alçaklıkları, iğrençlikleri bir araya getirmekten kesinlikle çekinmemektedir." diye konuştu. 

    'PAZAR GÜNÜ TARİH YAZMALIYIZ'

    Çok tehlikeli ve marjinal bir grupla karşı karşıya kalındığını bu ülkenin bir evladı olarak söylediğini ifade eden Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:

    - Bunların hepsini 2-3 ay içinde çok net bir şekilde yaşadık. İstismarı, her türlü değerin örselenmesini, demokrasiyi rafa kaldıracak hamleleri hep birlikte yaşadık. Bunu yaparken, televizyon kanallarından ve siyasi aktörlerinden en ufak bir ahlaki ilke görmedik. Hala yalana devam ediyorlar. Atatürk tablosu üzerinden belediyede başlattıkları yalanlar, asla yeni yalanlar değildir. Gezi olaylarında hangi marjinal gruplar varsa, Binali Ağabey'in belediye başkanı olmaması için aynı taktiklerle meselenin tam da göbeğindeler. Bugüne kadar getirdiğimiz Türkiye için bunu tehdit görüyorum. Zira İstanbul, sadece ekonomisi değil, maneviyatı ve mirası da güçlü olan bir şehirdir. 

    © AA / Barış ORAL
    Soylu: İstanbul'u çok karmaşık bir marjinal gruba emanet etmek istiyorlar

    - Pazar günü sadece bir belediye başkanlığı seçimine gitmiyoruz, birilerinin eline geçerse, İstanbul'un ve Türkiye'nin gidişatını değiştirecek, geleceğini zedeleyebilecek bir anlayışla mücadeleye gidiyoruz. Bir tek oyun önemli olduğu bir seçime gidiyoruz. Pazar gününe kadar her türlü gayret gösterilecek. Son nefesimize kadar herkese gidip herkese anlatmaya çalışacağız. Ancak sandıktaki tutum çok önemli. Okula ilk giden siz olun, insanları nezaket ve güler yüzle karşılayın. Bu seçim kolay seçimdir. Tek bir pusula var, 2,5 saatte sonlanabilecek bir seçimdir. Bu seçim kolay bir seçim olduğu kadar ağırlığı ve gücü yüksek olan bir seçimdir. Çok dikkat etmeniz ve sandığı bir saniye boş bırakmamanız gereken bir seçimdir, bu seçim. Pazar günü böyle bir seçime gidiyoruz."

    'BELEDİYELERDE 5 YIL VAR, YAPABİLECEKLERİMİZİ HAYAL EDİN'

    Bakan Soylu, seçimsiz bir 4 yıl olduğunu hatırlatarak, "Belediyelerde 5 yıl var, yapabileceklerimizi hayal edin, 5 yıl sonraki Türkiye'yi hayal edin. Biz sadece kendi evimizi süpürmekle mükellef değiliz, coğrafyamızı gül bahçesine çevireceğiz. Biz, gayret etmekle mükellefiz. Şimdi herkesin sorumluluğu, geleceğe bırakacağımız emanet için çok önemlidir. Pazar günü tarih yazmalıyız. Türkiye'ye pusu kurmaya çalışanlara karşı, 'Not aldık.' diyen Amerika'ya karşı, Avrupa'nın televizyonlarına karşı, FETÖ'ye karşı, 'AKP ve MHP faşizmini İmamoğlu ile birlikte yeneceğiz.' diyen Kandil'de hayvanlara karşı. Bir oydur seçimin sonucunu değiştirecek olan. Onun için oylar kullanılırken de sayılırken de çok dikkatli olmalıyız. Namus bilerek, sandıklara sahip çıkmalıyız." değerlendirmesinde bulundu. 

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sarıyer İstinye'de Trabzonlular Buluşması'na katıldı. Bakan Soylu, burada vatandaşlarla sohbet etti.
    © AA / Esra Bilgin
    Soylu: Bir cümle de olsa 23 Haziran'a kadar anlatacağım

    İçişleri Bakanı Soylu, daha sonra Dernek Pazarı Köyleri Kültür ve Dayanışma Vakfı'nı ziyaret etti. 

    Soylu, burada yaptığı konuşmada, insanların kıyafetlerine yönelik birtakım işlemler yapılmaya başlandığını belirterek, "Acayip acayip, işler olmaya başladı, 23 Haziran'dan sonra tutabilmek mümkün olmayabilir. Önümüzdeki pazar günü bu nedenle çok önemli." dedi. 

    Soylu, Güngören'de Şoförler ve Otomobilciler Odası'nın toplantısına da katıldı.

    Konu:
    İstanbul yeniden seçime gidiyor (365)

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    Etiketler:
    İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 23 Haziran İBB seçimleri, 23 Haziran, Süleyman Soylu, AK Parti, İstanbul, Türkiye
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