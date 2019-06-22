TCDD, Arifiye’deki hatalı menfez raporunu dikkate almamış

İstanbul-Ankara seferi esnasında makinistlerin dikkati sayesinde olası bir facia önlense de TCDD’nin, Arifiye’deki hatalı menfez raporunu da es geçtiği ortaya çıktı.

Yüksek Hızlı Trenin (YHT) İstanbul-Ankara seferi sırasında 18 Haziran'da yaşanan olayda, yağmur nedeniyle Arifiye’de rayların altındaki toprak boşalmıştı Makinistlerin durumu fark edip treni durdurmasıyla olası bir facia önlendi.

YHT makinistleri, Arifiye’den geçerken yolun eski olmasından dolayı hızlarını 25 kilometreye kadar düşürdü. Rayların altının boşaldığının ortaya çıkmasının ardından tren geri geri giderek Alifuatpaşa İstasyonu’na çekildi.

EKİM 2018'DE BİLDİRİLMİŞ: HATALI İNŞA EDİLDİ

Ancak TCDD’nin, Arifiye’deki hatalı menfez raporunu dikkate almadığı ortaya çıktı. Trenin olası kazadan kurtulduğu menfezin, hatalı inşa edildiği Ekim 2018’de raporlanarak yetkililere bildirilmiş.

© AA / Yüksek Hızlı Tren’e de yolcu garantisi verilmiş , TCDD Köprü Şefliği tarafından hazırlanan Senelik Umimi Muayene Raporu’na göre, derenin kot farkı demiryolundan yüksek. Bu yüzden yağış sonrası derenin suyu yolu kaplayarak rayların altının boşalmasına neden oldu.

Eski demiryolu hattının yanına yapılan yeni menfezde hem genişlik, hem kalınlık bakımından da hatalar bulunuyor. Raporda, H1’deki (eski yol) menfezin 3x2 metre, yani altı metre açıklığında olduğu vurgulanarak şöyle deniliyor: “Mevcut imalatın karşısına 2x2 metre prekast imalat ile geçiş yapılmıştır. Yeni hatta dubeşe (menfez genişliği) yetersiz. 2012 yılından sonra imal edilen menfezlerin duvar et kalınlıkları 35 santimetrenin altında olmaması gerekirken, yeni hattaki prekast menfezlerin tamamı 35 santimetrenin altında imal edilmiştir.”

Raporda ayrıca, hatta bulunan köprü ve menfezlerin Devlet Su İşleri’nin 500 yıllık debi hesabına uygun olup olmadığı ile ilgili bilgi ve belge bulunmadığı da belirtildi.