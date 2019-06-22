Erdoğan'ın 'barış tespihi' hediye ettiği Hakan: 'Küs değildik ki' diye mırıldandım, duydu mu bilmiyorum

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisine "Bu bir barış tespihi” diyerek bir tespih hediye ettiğini söyledi. Hakan, "Küs değildik ki" diye mırıldanarak tespihi aldığını söyledi.

İstanbul'da Vahdettin Köşkü'nde önceki gün akşam Erdoğan'la yapılan canlı yayına dair detayları paylaşan Hakan, program sonundaki tespih anekdotunu aktardı.

Hakan, bugünkü köşe yazısında, "Program bitti... Cumhurbaşkanı Erdoğan, cebinden iki tespih çıkardı. Birini Salih Nayman’a verdi, diğerini de bana... Bana tespih verirken şakayla karışık 'Bu bir barış tespihi' dedi. Ben de 'Küs değildik ki' falan diye mırıldandım. Duydu mu, duymadı mı, artık orasını bilemiyorum" diye yazdı.

MODERATÖRLÜK KONUSU

"Ben diyeyim 10 yıl sonra... Siz deyin 15 yıl sonra... İlk kez Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bir programda soru sorma fırsatı buldum" diyen Hakan, hazırladığı tüm soruları yönelttiğini de belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programdan önce 'Moderatör kim olacak?' diye sorduğunu söyleyen Hakan, "Moderatörlük malum ateşten bir gömlek... Biz çoktan o gömleği Işıl Açıkkar’a giydirmeye karar vermiştik. Erdoğan bunu öğrenince... Salih Nayman ve benim biraz uyanık davrandığımızı anladı ve 'vay vay vay' der gibi baktı yüzümüze..." ifadesini kullandı.