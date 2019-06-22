Erdoğan'ın 'barış tespihi' hediye ettiği Hakan: 'Küs değildik ki' diye mırıldandım, duydu mu bilmiyorum

Hakan, bugünkü köşe yazısında, "Program bitti... Cumhurbaşkanı Erdoğan, cebinden iki tespih çıkardı. Birini Salih Nayman’a verdi, diğerini de bana... Bana tespih verirken şakayla karışık 'Bu bir barış tespihi' dedi. Ben de 'Küs değildik ki' falan diye mırıldandım. Duydu mu, duymadı mı, artık orasını bilemiyorum" diye yazdı.
MODERATÖRLÜK KONUSU
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programdan önce 'Moderatör kim olacak?' diye sorduğunu söyleyen Hakan, "Moderatörlük malum ateşten bir gömlek... Biz çoktan o gömleği Işıl Açıkkar’a giydirmeye karar vermiştik. Erdoğan bunu öğrenince... Salih Nayman ve benim biraz uyanık davrandığımızı anladı ve 'vay vay vay' der gibi baktı yüzümüze..." ifadesini kullandı.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)