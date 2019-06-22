Vatandaşlar seçim için İstanbul'a akın ediyor

23 Haziran'da tekrarlanacak olan Büyükşehir Belediyesi seçimleri için tatillerini yarıda keserek İstanbul'a oy kullanmaya gelen vatandaşlar otogar ve havalimanlarında yoğunluk oluşturdu.

İkametlerinin İstanbul'da olması nedeniyle 23 Haziran'da yapılacak olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimlerinde oy kullanacak olan vatandaşlar memleketlerinden geldi. 80 ilden gelen vatandaşlar Esenler'de otogarda yoğunluk oluşturdu.

Artan otobüs seferleri nedeniyle de otogar girişinde zaman zaman otobüs kuyrukları oluştu. Tamamen dolu gelen otobüsler nedeniyle vatandaşlar taksi ve servis bulmakta zorlandı.

Bir firmanın otobüs şoförü seferlerin yoğun olduğunu ifade ederek, “Biz ek seferler olarak ilave geldik. İzmir'den geldik. Ben vardığımda tekrar dönüş yapabilirim. Yoğun talep var. Ama yolcu yoğunluğu var. Bu yoğunluk gece 2 ve 3'e kadar devam eder” dedi.

HAVALİMANLARI DA YOĞUN

İstanbul, Sabiha Gökçen havalimanlarında da benzer hareketlilik yaşandı.

Sandık başına gitmek üzere şehir dışından tarifeli uçakla havalimanlarına gelen vatandaşlar nedeniyle geliş terminalinde yer alan bagaj bölümünde ve çıkışlarda yoğunluk meydana geldi.

Özellikle sabah saatlerinde Antalya, Sivas, Trabzon, Malatya, Diyarbakır ve İzmir'den gelen uçakların dolu olması dikkat çekti.