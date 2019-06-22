Vatandaşlar seçim için İstanbul'a akın ediyor

Artan otobüs seferleri nedeniyle de otogar girişinde zaman zaman otobüs kuyrukları oluştu. Tamamen dolu gelen otobüsler nedeniyle vatandaşlar taksi ve servis bulmakta zorlandı.
Bir firmanın otobüs şoförü seferlerin yoğun olduğunu ifade ederek, “Biz ek seferler olarak ilave geldik. İzmir'den geldik. Ben vardığımda tekrar dönüş yapabilirim. Yoğun talep var. Ama yolcu yoğunluğu var. Bu yoğunluk gece 2 ve 3'e kadar devam eder” dedi.
HAVALİMANLARI DA YOĞUN
Sandık başına gitmek üzere şehir dışından tarifeli uçakla havalimanlarına gelen vatandaşlar nedeniyle geliş terminalinde yer alan bagaj bölümünde ve çıkışlarda yoğunluk meydana geldi.
Özellikle sabah saatlerinde Antalya, Sivas, Trabzon, Malatya, Diyarbakır ve İzmir'den gelen uçakların dolu olması dikkat çekti.
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