Kayıt
17:24 22 Haziran 2019
Canlı Yayın
    Arama
    CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu

    İmamoğlu son mitinginde Üsküdar'dan seslendi: Yeni bir dönem başlayacak

    © AA / Orhan Akkanat
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 0 0

    İBB Başkanlığı seçimi öncesinde Üsküdar'da vatandaşlara seslenen CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu vatandaşlara, "Ben bu şehri 16 milyon insanla yönetmeye geliyorum. Hem de partisini bile sormayacağım. İnsan diyeceğiz insan. Git partiye üye ol öyle gez demeyeceğiz, demeyeceğiz, demeyeceğiz. Yeni bir dönem başlayacak. Size söz veriyorum" diye seslendi.

    Üsküdar'daki mitinge binlerce kişinin katıldığı görüldü. Vatandaşlara, "Kendimi sizlere, sizleri Allah'a emanet ediyorum" diyen İmamoğlu seçim yasaklarından önceki son mitingini de, "Pazartesi Saraçhane'de buluşmak üzere Allahaısmarladık" sözleriyle noktaladı.

    İmamoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

    -Ne çok yormuşlar bizi görüyorsunuz değil mi? Ne yazık ki ayrıştırıcı bir dille oy için yapamayacakları şey yok.

    -Dünyada sadece İstanbul yok. Dünyanın en büyük kentlerinde yönetim değişebilir. Kardeşim nedir kopardığınız kıyamet? İstanbul'da bilmediğimiz neler yapıyor, neler çeviriyorsunuz?

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu (sağda) ile CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu (solda), Eyüpsultan'da gerçekleştirilen mitingde vatandaşlara hitap etti.
    © AA / Orhan Akkanat
    Kılıçdaroğlu: Haklı olan birisinin elinden haksız şekilde mazbatası geri alındı, yarın bunun telafi edilmesi lazım

    -Size söz veriyorum şehrin nimetlerini sizlerle paylaşmaya geliyoruz.

    -Partizanlığı söküp atacağız. Değerli hemşerilerim, İstanbul'un bütün sorunlarının çözümünü biliyoruz. Diyorlar ya bizim kadromuz geniş diye. Bakın size söyleyeyim. O kadar daralttılar ki artık kadro dedikleri şey eş dost akraba. Kadro dedikleri şey kızıydı, oğluydu, damadıydı, geliniydi. Biz İstanbul'u nasıl yöneteceğiz biliyor musunuz? Milletle yöneteceğiz. 16 milyon insanla yöneteceğiz. Bu şehrin o kadar kıymetli insan kaynağı var ki. Bu şehrin o kadar iyi yetişmiş gençleri var ki. O gençlerin Ekrem Abisi olmaya geliyorum. Bu şehrin akademisyenleri, bilim insanları, eli öpülesi öğretmenleri, çok iyi yetişmiş insanları, işçisi, emekçisi var. Ben bu şehri 16 milyon insanla yönetmeye geliyorum. Hem de partisini bile sormayacağım. İnsan diyeceğiz insan. Git partiye üye ol öyle gez demeyeceğiz, demeyeceğiz, demeyeceğiz. Yeni bir dönem başlayacak. Size söz veriyorum.

    -Çok çalıştık, herkese anlattık, 23 Haziran'da yapılan hukuksuzluğu herkese anlattık. Kaybettiğimiz 3 ayı çok hızlı geri kazanacağız. Sorumluluğumuz büyük. Ama olsun gençliğimiz var. İstanbul'un sıkıntıları çok ama cesaretimiz var. Biliyoruz, insanları küsmüş, insanları birbirine selam vermiyor ama olsun adaletimiz var, adaletimizle geliyoruz. Sizlere söz veriyorum İstanbul'da herkesin birbirine selam verecek. Pazartesi günü bile hayatın değiştiğini göreceksiniz. Çünkü bu şehri içindeki en güzel insanlarla, bu şehrin insanlarını barıştırmaya geliyorum.

    © Fotoğraf : Twitter/Ekrem İmamoğlu
    İmamoğlu: Biliyorum 31 Mart'ın kahramanları 23 Haziran'da da sandığın güvencesi olacak

    'BUGÜN İTİBARİYLE ARTIK GÖREV ZAMANI, ARTIK DEVLET ADAMLIĞINIZI YAPIN'

    -Şimdi birkaç sözüm de elbette ki son bir iki haftadır biliyoruz ki içindeki tüm zehri bu sürece akıtanlar var. Kötü sözleriyle başta şahsım üzerine bütün kötü iftiraları üzerimize gönderenler var. Onlara diyorum ki bugün itibariyle artık görev zamanı, artık devlet adamlığınızı yapın. Yarınki seçimde bu seçimin emanetini güvenliğini sağlayın. Yarın önemli gün. Ama size söyleyeyim özellikle yarın milyonlarca insanın sandığa akacağını görüyorum. Yarın İstanbul'da yüz binlerce insanın sandıkta görev alacağını biliyorum. okullarda görev alacağını biliyorum. Demokrasi için egemenlik kayıtsız şartsız milletimindir demek için. Hep birlikte sandıkta görev almaya hazır mıyız?

    -İsrafın son bulması için tasarrufla bu şehrin daha çok zenginleşmesi için, o zenginliği bu şehrin garibanına ve herkese adil dağıtmak için yarın haktan, hukuktan, adaletten yana oylarımızı kullanmaya hazır mıyız? 

    Ekrem İmamoğlu
    © DHA /
    İmamoğlu: Seçime iki gün kala bu manevralar nedir?

    'BU KARDEŞİNİZ YARIN HAK YEDİRMEYECEK'

    -Size bir şey söyleyeyim, içinizi rahat tutun. Buradan dağılıp evlerinize giderken herkese selam söyleyin, gülen yüzünüzü gösterin. Sizden isteğim hiçbir münakaşaya girmeyin. Sakın oralı olmayın, gülün geçin. Çünkü biz bu şehrin yüzünü güldürmeye geliyoruz. Bu çok önemli. Ve bizimle beraber bu süreci takip edin göreceksiniz bu kardeşiniz yarın yine hak yedirmeyecek.

    -Özellikle bir kardeşimizin bize emaneti aslında sizlerin yüreğindeki beklenti, o güzle mesajı herkese söyleyin. Bu güzel tarihi meydandan bütün İstanbul sizi duysun: Her şey çok güzel olacak, Her şey çok güzel olacak, her şey çok güzel olacak. Size bir şey söyleyeyim mi? Siz farkında değilsiniz zaten oldu, oldu, oldu. Sizlerle beraber İstanbul'a çok güzel hizmetler yapacağız. Kendimi sizlere, sizleri Allah'a emanet ediyorum. pazartesi Saraçhane'de buluşmak üzere Allahaısmarladık."

    Etiketler:
    YSK, İYİ Parti, İBB, Binali Yıldırım, 23 Haziran İBB seçimleri, İstanbul, CHP, Ekrem İmamoğlu
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    ‘Modern Türk tasarımcıların gözünden Osmanlı İmparatorluğu kıyafetleri’ sergisinden bir kare.
    Moskova’da Osmanlı kostümleri sergisi açıldı
    Karikatür
    'ABD, İran’a askeri müdahaleyi göze alamaz'
    İnfografik
    Ağır nükleer füze kruvazörü Amiral Nahimov
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet