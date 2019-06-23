'Cübbeli Ahmet Hoca' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, haftalık sohbetinde yarın yapılacak İstanbul seçimleriyle ilgili açıklamalar yaptı. Seçimle ilgili çağrıda bulunan Ünlü, "Burada İmamoğlu meselesi yoktur. Bir figür vardır, arka plan vardır. Çok büyük oyun vardır. İstanbul'daki birçok hizmetin akamete uğraması, İslam aleminin faydasına olan bütün hizmetlerin geri durması, akabinde daha büyük zelzele ve depremlerin peşine getirilmesi suretiyle, Gezi'deki hareketler gibi, arkasını getirmek isteyeceklerdir. 'Binali Bey'e ben kaybettirdim' diyen, kimi kazandırdığını söylemiş oluyor ve haram işliyor. Fıkıhla fetva veriyorum. Fıkıh heyetiyle görüştüm, Ulemayla istişare ettim" dedi.

Cübbeli Ahmet'ten 23 Haziran açıklaması: 'Binali Bey'e ben kaybettirdim' diyen haram işliyor https://t.co/Or9L9RTXy8 pic.twitter.com/CPbk2RhkX9 — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) June 22, 2019

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