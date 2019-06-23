Rakamlarla İstanbul seçimi

Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre bugün tekrarlanacak olan İstanbul Büyükşehir Belediye başkanlığı seçiminde 5 milyon 348 bin 658'i kadın ve 5 milyon 212 bin 305 erkek olmak üzere toplam 10 milyon 560 bin 963 seçmen oy kullanacak. Seçmenlerin 387 bin 897'si 75 yaş ve üzerinde.
SEÇMEN SAYISI
- Toplam: 10 milyon 560 bin 963
- Kadın: 5 milyon 348 bin 658
- Erkek: 5 milyon 212 bin 305
- İlk kez oy kullanacaklar: 167 bin 438
- Engelli seçmen sayısı (ortopedik ve görme): 94 bin 214
- 75 yaş ve üzeri seçmen: 387 bin 897
31 BİN 124 SANDIK
Bugün gerçekleşecek olan İstanbul seçimi için 39 ilçede bin 897 yerde 31 bin 124 sandık kuruldu.
- İlçe sayısı: 39
- İlçe seçim kurulu sayısı: 76
- Sandık alanı sayısı: 1897
- Sandık kurulu sayısı: 31 bin 342
156 SEYYAR SANDIK
Seçim takvimi süresinde başvuruları kabul edilen yatağa bağlı seçmenlerin ise sandık ayağına gidecek. Yine 39 ilçede, 3 bin 748 hasta seçmen 156 sandıkta oy kullanacak.
SEYYAR SANDIK SAYILARI
- Seyyar sandık kurulan ilçe sayısı: 39
- Seyyar sandık kurulu sayısı: 156
- Seyyar sandıklarda oy kullanacak seçmen sayısı: 3 bin 748
62 CEZAEVİ SANDIĞI
7 ilçede bulunan 19 cezaevinde 62 sandık kuruldu. Bu sandıklarda; tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü toplam 9 bin 320 cezaevi seçmeni tercihte bulunacak.
CEZAEVİ SEÇİM RAKAMLARI
- Cezaevi sandık kurulan ilçe sayısı: 7
- Cezaevi sayısı: 19
- Cezaevi sandık kurulu sayısı: 62
- Cezaevi tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü sayısı: 9 bin 320
68 BİN 17 SEÇMEN İÇİN 'OY KULLANAMAZ' ŞERHİ
Ve kısıtlı seçmenler. 31 Mart seçiminin en tartışmalı başlıklarındandı. İtirazlar yapıldı, incelemeler tamamlandı. Tekrar seçimde asker, hükümlü, ölüm gibi gerekçelerle 68 bin 17 kişi için seçmen listelerine 'oy kullanamaz' şerhi düşüldü.
OY KULLANAMAYACAKLAR
- Asker: 33 bin 775
- Hükümlü: 8 bin 93
- Kısıtlı: 4 bin 633
- Ölen: 21 bin 157
- Vatandaşlıktan çıkan: 359
- TOPLAM: 68 bin 17
107 BİN 217 PARTİ GÖREVLİSİ
Bugün sandık başında 9 partiden, 107 bin 271 siyasi parti sandık kurulu üyesi görev alacak. Ak Parti'den 31 bin 339, CHP'den 31 bin 341 görevli sandık başında bulunacak.
PARTİLERİN SANDIK KURULU GÖREVLİ SAYISI
- AK Parti: 31 bin 339
- BBP: 5 bin 771
- CHP: 31 bin 341
- DP: 1055
- HDP: 14 bin 334
- İYİ Parti: 5 bin 565
- MHP: 1564
- SP: 15 bin 416
- VP: 886
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