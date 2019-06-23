Kayıt
10:05 23 Haziran 2019
Canlı Yayın
    Arama
    seçim - sandık - oy

    Rakamlarla İstanbul seçimi

    © AFP 2019 / Ozan Köse
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    Konu:
    İstanbul yeniden seçime gidiyor (378)
    0 60

    İstanbul, yeni belediye başkanını belirlemek için bugün sandık başına gidiyor. 10 milyon 560 bin 963 seçmen, 31 bin 124 sandıkta oy kullanacak. Asker, hükümlü ve kısıtlı olan 68 bin 17 kişi oy kullanamayacak.

    Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre bugün tekrarlanacak olan İstanbul Büyükşehir Belediye başkanlığı seçiminde 5 milyon 348 bin 658'i kadın ve 5 milyon 212 bin 305 erkek olmak üzere toplam 10 milyon 560 bin 963 seçmen oy kullanacak. Seçmenlerin 387 bin 897'si 75 yaş ve üzerinde.

    © AA /
    İstanbullular yeniden sandık başında
    Dikkat çeken rakamlar şöyle:

    SEÇMEN SAYISI

    • Toplam: 10 milyon 560 bin 963
    • Kadın: 5 milyon 348 bin 658
    • Erkek: 5 milyon 212 bin 305 
    • İlk kez oy kullanacaklar: 167 bin 438
    • Engelli seçmen sayısı (ortopedik ve görme): 94 bin 214
    • 75 yaş ve üzeri seçmen: 387 bin 897

    31 BİN 124 SANDIK

    Bugün gerçekleşecek olan İstanbul seçimi için 39 ilçede bin 897 yerde 31 bin 124 sandık kuruldu. 

    • İlçe sayısı: 39 
    • İlçe seçim kurulu sayısı: 76
    • Sandık alanı sayısı: 1897
    • Sandık kurulu sayısı: 31 bin 342

    156 SEYYAR SANDIK

    Seçim takvimi süresinde başvuruları kabul edilen yatağa bağlı seçmenlerin ise sandık ayağına gidecek. Yine 39 ilçede, 3 bin 748 hasta seçmen 156 sandıkta oy kullanacak.

    SEYYAR SANDIK SAYILARI

    • Seyyar sandık kurulan ilçe sayısı: 39
    • Seyyar sandık kurulu sayısı: 156
    • Seyyar sandıklarda oy kullanacak seçmen sayısı: 3 bin 748

    62 CEZAEVİ SANDIĞI

    7 ilçede bulunan 19 cezaevinde 62 sandık kuruldu. Bu sandıklarda; tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü toplam 9 bin 320 cezaevi seçmeni tercihte bulunacak.

    CEZAEVİ SEÇİM RAKAMLARI

    • Cezaevi sandık kurulan ilçe sayısı: 7
    • Cezaevi sayısı: 19 
    • Cezaevi sandık kurulu sayısı: 62 
    • Cezaevi tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü sayısı: 9 bin 320

    68 BİN 17 SEÇMEN İÇİN 'OY KULLANAMAZ' ŞERHİ

    Ve kısıtlı seçmenler. 31 Mart seçiminin en tartışmalı başlıklarındandı. İtirazlar yapıldı, incelemeler tamamlandı. Tekrar seçimde asker, hükümlü, ölüm gibi gerekçelerle 68 bin 17 kişi için seçmen listelerine 'oy kullanamaz' şerhi düşüldü.

    OY KULLANAMAYACAKLAR

    • Asker: 33 bin 775
    • Hükümlü: 8 bin 93
    • Kısıtlı: 4 bin 633
    • Ölen: 21 bin 157
    • Vatandaşlıktan çıkan: 359
    • TOPLAM: 68 bin 17

    107 BİN 217 PARTİ GÖREVLİSİ

    Bugün sandık başında 9 partiden, 107 bin 271 siyasi parti sandık kurulu üyesi görev alacak. Ak Parti'den 31 bin 339, CHP'den 31 bin 341 görevli sandık başında bulunacak.

    PARTİLERİN SANDIK KURULU GÖREVLİ SAYISI

    • AK Parti: 31 bin 339 
    • BBP: 5 bin 771
    • CHP: 31 bin 341 
    • DP: 1055
    • HDP: 14 bin 334 
    • İYİ Parti: 5 bin 565 
    • MHP: 1564 
    • SP: 15 bin 416
    • VP: 886
    Konu:
    İstanbul yeniden seçime gidiyor (378)
    Etiketler:
    Saadet Partisi, HDP, CHP, AK Parti, Necdet Gökçınar, Binali Yıldırım, Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İstanbul
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    ‘Modern Türk tasarımcıların gözünden Osmanlı İmparatorluğu kıyafetleri’ sergisinden bir kare.
    Moskova’da Osmanlı kostümleri sergisi açıldı
    Karikatür
    'ABD, İran’a askeri müdahaleyi göze alamaz'
    İnfografik
    Ağır nükleer füze kruvazörü Amiral Nahimov
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet