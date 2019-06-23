Meteoroloji'den son tahminler

Yağışların Giresun, Trabzon ve Rize’nin iç kesimleri, Gümüşhane ve Bayburt'un kuzeyi ile Artvin çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
Bugün seçim heyecanı yaşayan İstanbul'da ise havanın 32 derece, parçalı ve az bulutlu olması bekleniyor.
Hava sıcaklığının ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde 2 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
Rüzgar ise genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.
BAZI İLLER İÇİN HAVA TAHMİNİ
- İSTANBUL °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
- ANKARA °C, 31°C
Parçalı bulutlu
- İZMİR °C, 28°C
Az bulutlu
- ANTALYA °C, 33°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren iç kesimleri yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- SİNOP °C, 29°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- TRABZON °C, 28°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
- ERZURUM °C, 29°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- DİYARBAKIR °C, 38°C
Parçalı ve az bulutlu
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