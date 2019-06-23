Milli Savunma Bakanlığı: Pençe Harekatı'nda 6 terörist daha etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) resmi Twitter hesabında Kuzey Irak'ın Hakurk bölgesine düzenlenen askeri harekatla ilgili yeni bir açıklama yapıldı.

Açıklamada "Başarılı şekilde devam eden Irak'ın kuzeyi Hakurk bölgesindeki Pençe Harekâtı’nda 6 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi. Böylece harekâtın başladığı 27 Mayıs’tan bu yana etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 57’ye yükseldi" ifadesi kullanıldı.

Başarılı şekilde devam eden Irak'ın kuzeyi Hakurk bölgesindeki Pençe Harekâtı’nda 6 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi. Böylece harekâtın başladığı 27 Mayıs’tan bu yana etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 57’ye yükseldi.https://t.co/f7Dc7IyOL0#MSB #TSK pic.twitter.com/EdzV2R9wrr — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 23, 2019

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