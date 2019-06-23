İstanbul İl Seçim Kurulu Başkanı dün akşam kalp spazmı geçirdi

Evinde dün gece kalp spazmı geçiren ve anjiyo olan Başkan Ziya Bülent Öner, özel bir hastanede gözlem altında tutuluyor. Öner yerine başkanlığı, üye hakim Fatma Nilgün Uçar'ın vekaleten yürüteceği öğrenildi.

İstanbul İl Seçim Kurulu Başkanı Ziya Bülent Öner'in, dün gece evinde kalp spazmı geçirdiği ve kaldırıldığı özel bir hastanede anjiyo olduktan sonra gözlem altına alındığı belirtildi.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, eski İstanbul İl Seçim Kurulu Başkanı Müberra Gürdal'ın emekli olmasından sonra 12 Mayıs'ta yeni başkan olarak atanan Hakim Ziya Bülent Öner'in, dün gece Bahçelievler'deki evinde kalp spazmı geçirdiği ve acilen hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Bağcılar'daki Medipol Hastanesi'ne götürülen Öner'e anjiyo yapıldığı, daha sonra gözlem altına alındığı ve tedavi altına alınan Öner'in durumunun da iyi olduğu ifade edildi.

Bu arada anjiyo olan Öner'in yerine başkan olarak İstanbul İl Seçim Kurulu üye hakimlerinden Fatma Nilgün Uçar'ın vekaleten atandığı öğrenildi.