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21:17 23 Haziran 2019
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    Ekrem İmamoğlu

    İmamoğlu'ndan Erdoğan’a çağrı: Sizinle uyum içinde çalışmaya hazırım ve talibim

    © AFP 2019 / BULENT KILIC
    Türkiye
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    Konu:
    İstanbul yeniden seçime gidiyor (386)
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    CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenerek, "Hiçbir siyasi mesele, vatandaşımızın huzurundan, mutluluğundan, işsizliğin, yoksulluğundan, barıştan, eğitimden asla ve asla önemli değildir. Sizinle uyum içinde çalışmaya hazırım ve talibim" diye konuştu.

    YSK İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin yenilenmesine ilişkin kararının ardından bugün İstanbul'daki 10 milyon 560 bin 963 seçmen yeniden sandık başına gitti.

    © AA /
    Yıldırım: İmamoğlu'nun İstanbul'a güzel hizmetler yapmasını temenni ediyorum

    İlk sonuçların gelmesinin ardınan kameralar karşısına geçen CHP'li aday Ekrem İmamoğlu açıklama yaptı.

    İmamoğlu'nun açıklamasından satır başları şöyle:

    - Bugünkü 23 Haziran'da yaptığımız İstanbul seçimi ve tabii ki anlamlı bu seçimin en önemli ifadelerinden bir tanesi Türkiye'nin demokrasi sürecine katkısıydı. Ülkemize ve dünya kenti istanbulumuza seçimin sonuçları hayırlı olsun. Bugün on binlerce ve yüzbinlerce diye ifade edebileceğim sndık başında görev yapan yol arkadaşlarıma günün kahramanlarına minnet duygularımı belirtmek istiyorum. Tümünün kalbini yanımda hissediyorum. Bugünün demokrasi kahramanlarıydı. Hizmetleri güzel bir anı olarak hatırlayacaklar. Bugün hali hazırda elimizdeki seçim verileri süreci netleşmeye dönük oluştursa da net sonuçlar tutanaklarla olur. Sandık görevlisi arkadaşlarıma kat görevlisi arkadaşlarıma bilişim sorumlularına sandık kurulu üyelerine ilçe seçim kurulundaki üye arkadaşlarıma sonuç netleşinceye kadar görevlerinin başında kalmalarını rica ediyorum. Sandıklarınızın, tutanaklarınızın, birleştirme tutanakları netleşinceye kadar sandıkları terk etmemenizi rica ediyorum. tarihi sorumluluk devam ediyor. 

    © REUTERS / Hüseyin Aldemir
    İmamoğlu 700 binden fazla oy farkıyla yeniden İBB Başkanı seçildi

    - Biz demokrasi saatinin çalışmasından yanayız. 31 Mart akşamı çalışmadı. Yaşananları milletimiz biliyor. Saatleri durdurarak zamanın akışını önleyemezsiniz. Bugün sandıklardan oy pusulalarının yanı sıra bir de hesap pusulasının çıktığını duyurmak isterim. Vatandaş büyük haksızlığın hesabını bir avuç insana kesmiştir. Bu İstanbul'da bir sayfa kapandı yeni sayfa açılıyor anlamına gelmiyor. Bu ortak yeni bir sayfa anlamına geliyor. Artık, sevgi hoşgörü olacak. Şatafat kibir bitecek. Adalete olan güvenimiz tazelendi. Sadece bana oy verenler değil seçimleri olgunluk içerisinde gerçekleştiren vatandaşlarımız sağlamıştır. Sizler Türkiye'nin demokrasi itibarını tüm dünyanın gözleri önünde korudunuz. Dünya ülkelerine de işin aslını öğrettiniz.

    - HDP seçmenlerine, MHP seçmenlerine AK Parti seçmenlerine, BBP, Demokrat Parti seçmenlerine, komşularımıza, vatandaşlarımıza, ister Türk ister Türk, Rum, Süryani yani bu milletin asil vatandaşlarına, İstanbul'un çocuklarına annelerimize, nenelerimize, kadınlara, beyefendilere her zaman yanımda olan polis ve koruma arkadaşlarıma, tüm güvenlik görevlilerine, sandıklarda görev yapan demokrasi aşıklarına, vatandaşlarımıza, gönüllülerimize, STK'lara, demokrasi mücadelemize şiir yazan, türkü yazan milyonlarca vatandaşımıza tüm 16 milyon İstanbulluya minnet duygularımı iletiyorum. 

    'REFERANS KAĞITLARIYLA İŞE GİRME DÖNEMİ BİTMİŞTİR'

    - Seçimi bir parti veya kesim değil bütün İstanbul ve ülke kazanmıştır. Kısa sürede herkes böyle hissedecek. Bunun için canla başla çalışacağım. Bugün benim için sandıktan sefer görev emri çıkmıştır. Oluşturduğumuz İstanbul ittifakı Türkiye için önyargıları yok etti. Bugünden sonra her kim giyimine ve hayat tarzına bakarak önyargı oluşturuyorsa İstanbul ittifakı aklına gelsin. Önyargı dönemi bitmiştir. Bu kenti tek başıma yönetecek değilim. Liyakat ve çalışkanlık olan herkes benimle çalışabilir. Referans kağıtlarıyla işe girme dönemi bitmiştir.

    Sandık- Seçim
    © AA / Esra Bilgin
    Yenilenen İstanbul seçiminde 124 kişi hakkında işlem

    'BANA YAPILANLARI UNUTMAK İSTİYORUM'

    - Siyasi partiler kutsal değildir, liderleri de kutsal değildir. Onları kutsallaştırmak doğru değildir. Liderlerin yeri milletin üstü değil içidir. Egemenlik kayıtsız şartsız sadece milletindir. Milyonlarca oy almak sevgi gösterilerine mazhar olmak liderlerin ayaklarını yerden kesmemeli. Milyonlarca insana mahçup olmamak için çok çalışacağım. 23 Haziran'da hem ittifak hem parti adayı hem bağımsız aday olarak çalışan tüm rakiplerime, tüm adaylara teşekkür ediyorum. Seçim döneminde bana, aileme ve çalışma arkadaşlarıma yönelik yapılanları unutmak istiyorum. 

    ERDOĞAN'A SESLENDİ: UYUM İÇİNDE ÇALIŞMAYA TALİBİM

    - Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenmek istiyorum, İstanbul'un acil sorunlarında merkezi ve yerel yönetimin uyum içinde çalışmasını sağlamanın önemi ortadadır. Konuştuğumuz şey 16 milyon vatandaşımızın ihtiyacıdır. Sizinle uyum içerisinde çalışmaya talibim. Mazbatamızı alıp göreve başlamanın ardından yol haritamızı hazırlayıp sizi ziyaret etme talebimi size iletiyorum.  Vatandaş siyasi kavgalardan bıktı. Hizmet üretim ve çözüm bekliyor.

     

    Konu:
    İstanbul yeniden seçime gidiyor (386)

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    Etiketler:
    Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 23 Haziran İBB seçimleri, İstanbul, Türkiye
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