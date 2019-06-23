Kayıt
21:17 23 Haziran 2019
Canlı Yayın
    Arama

    Akşener: Artık biz varız, hiçbir şey eskisi gibi olmayacak

    © AA /
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 1310

    İYİ Parti lideri Meral Akşener, İBB seçimlerinin ilk sonuçlarının açıklanmasının ardından açıklama yaptı. Akşener, "Türk Milletine verdiği demokrasi dersi için bir kez daha şükranlarımı sunuyorum. Sayın Ekrem İmamoğlu'na başarılar diliyorum. Milletimiz müsterih olsun artık biz varız, hiçbir şey eskisi gibi olmayacak" dedi.

    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener yenilenen seçimlerle ilgili değerlendirmede bulundu. Akşener, "Şimdi herkes başını iki elinin arasına almalıdır, seçimi doğru okumalıdır. Milletimiz ben yaptım oldu diyenlere söz de, karar da benim demiştir. Milletimiz bu ülkenin tapusu ortaktır ve ben de hissedarım demiştir" diye konuştu.

    © REUTERS / Hüseyin Aldemir
    İmamoğlu 700 binden fazla oy farkıyla yeniden İBB Başkanı seçildi

    Akşener'in ifadeleri şöyle:

    - Sözlerimin başında yine ve yeniden büyük bir demokrasi dersi veren Türk milletini selamlıyorum. 

    - Aziz milletimiz 31 Mart seçimlerinin ardından 6 Mayıs'ta YSK eliyle yapılan sandık darbesine olgunlukla ve kararlı cevap vermiştir.

    - Milletimiz iradesine sahip çıkmış ve sandığı tekmeletmeyeceğini İstanbullu bir kez daha ifade etmiştir.

    - Milletimiz 'Ben yaptım oldu' diyenlere, 'Dur orada, söz de karar da milletindir' demiştir. 

    - Demokrasi tarihimiz millet iradesini yok sayanlara bizzat milletimizin verdiği derslerle doludur. Millitemiz bu zihniyetin kulağını çekmiştir. İstanbul'da biraz morartmıştır.

    - İstanbullu ve İstanbul'da yaşayan tüm hemşehrilerime tek tek teşekkür ediyorum. Üsküdar'da ikamet eden İstanbullu olarak komşularıma teşekkür ediyorum. Bu seçimin kazananı milli iradedir, Türk milletidir, İstanbul'dur.

    - Şimdi herkes başını iki elinin arasına almalıdır, seçimi doğru okumalıdır. Milletimiz ben yaptım oldu diyenlere söz de, karar da benim demiştir. Milletimiz bu ülkenin tapusu ortaktır ve ben de hissedarım demiştir.

    - İstanbullu hemşehrilerim sayın Ekrem İmamoğlu'nu 23 Haziran'da bir kez daha seçerek gasp edilen hakkını teslim etmiştir. Türk Milletine verdiği demokrasi dersi için bir kez daha şükranlarımı sunuyorum. Sayın Ekrem İmamoğlu'na başarılar diliyorum. Milletimiz müsterih olsun artık biz varız, hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.

     

    İlgili konular:

    İmamoğlu: Biliyorum 31 Mart'ın kahramanları 23 Haziran'da da sandığın güvencesi olacak
    İmamoğlu: İstanbullular inandığım her şeyi gerçeğe dönüştürdü
    İmamoğlu son mitinginde Üsküdar'dan seslendi: Yeni bir dönem başlayacak
    Etiketler:
    Ekrem İmamoğlu, İYİ Parti, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 23 Haziran İBB seçimleri, İstanbul, Meral Akşener, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    ‘Modern Türk tasarımcıların gözünden Osmanlı İmparatorluğu kıyafetleri’ sergisinden bir kare.
    Moskova’da Osmanlı kostümleri sergisi açıldı
    Karikatür
    'ABD, İran’a askeri müdahaleyi göze alamaz'
    İnfografik
    Ağır nükleer füze kruvazörü Amiral Nahimov
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet