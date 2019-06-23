Bahçeli: Türkiye artık esas gündemine dönmeli, seçim süreci kapanmalıdır

MHP lideri Devlet Bahçeli, İstanbul seçim sonuçlarına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Bahçeli "Sandık demokrasinin namusudur ve herkes saygı duymalı. İstanbul'da milli iradenin tercih ve eğilimi ortaya çıktı" dedi.

Bahçeli'nin açıklaması şöyle:

'SAYGI DUYULMALIDIR'

- Ülkemizi uzun bir süre meşgul eden 23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Seçimi tamamlanmış, resmi olmayan geçici sonuçlar belli olmuştur. İstanbul’da milli iradenin tercih ve eğilimi ortaya çıkmıştır. Sandık demokrasinin namusudur ve herkes tarafından titizlikle saygı duyulmalıdır.

'SÜREÇ NİHAYETE ERMİŞTİR'

- İstanbul temelli yaygın ve yoğun tartışmalar sandık marifetiyle sonuca bağlanmış, süreç nihayete ermiştir. Katılım oranının muteber bir seviyede tezahür etmesi de sevindirici bir gelişmedir. Milliyetçi Hareket Partisi Cumhur İttifakı’nın ruhuna uygun olacak şekilde üzerine düşen sorumluluğu harfiyen yerine getirmiş, Sayın Binali Yıldırım’a azim ve kararlılıkla destek vermiştir. Buna sağduyu ve vicdan sahibi her insanımız kefil ve şahittir.

- 31 Mart’ta İstanbul seçimlerine damga vuran usulsüzlük ve yolsuzlukların gölgesinde iptal edilerek tekrarı yapılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Seçimi demokrasi tarihimizde unutulmayacak olay ve ilişki ağlarına sahne olmuştur. Haksız ve hukuksuz mağduriyet üzerine bina edilen çarpık siyaset dilinin İstanbul’a ne getirip ne götüreceğini önümüzdeki süreçte daha iyi görmek mümkün ve muhtemeldir. Milli iradenin ipotek altına alınması gayesiyle tedavüle sokulan algı oyunları, kamçılanan istismar ve inkâr siyaseti maalesef kaygı verici ölçüde mesafe almış, ileri derecede propaganda diline hâkim olmuştur.

- Şu anki tabloya göre CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayının öne çıkması 23 Haziran seçimine bakışımızı asla değiştirmeyecek, hakkın ve hakikatin safındaki inançlı duruşumuzu etkilemeyecektir. Türkiye artık esas gündemine dönmeli, seçim süreci kapanmalıdır. Bu kapsamda yeni bir erken seçim bahsi açmak ülkemize yapılacak en büyük kötülükler arasındadır.

- Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ihtiyaç duyduğu reformlar, yasal düzenlemeler, kurumsal düzeltmeler ve geleceği kavrayıp kucaklayan milli stratejiler ortak akıl ve ortak çabayla hayata geçirilmelidir. 2023 Lider Ülke Türkiye vizyonuna birlik ve beraberlik içinde ulaşılmalıdır. Türk milleti ertelenmesi ve ötelenmesi imkânsız olan ağır meselelerinin hallini ve hafifletilmesini sabırla beklemektedir.

- Bilinmelidir ki Cumhur İttifakı kutlu varlığını güçlü bir şekilde muhafaza ve müdafaa edecektir. Hiç kimse Cumhur İttifakı üzerinde spekülasyona tevessül etmemelidir. Kaldı ki Türkiye’nin artan iç ve dış sorunlarına karşı Yenikapı ruhuyla hareket edeceğimiz tartışmasız bir gerçektir. 23 Haziran seçimi sonuçlarını yanlış yorumlayıp şımarıklığa heves edenler varsa yanlış hesabın mutlaka ters döneceğini iyi bilmelerinde yarar olacaktır.

- İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Seçiminin ülkemize, milletimize ve İstanbul’umuza hayırlı olmasını diliyorum.