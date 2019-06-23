Kılıçdaroğlu: Türkiye demokrasiye inananlarla gurur duyuyor

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yenilenen ve yeniden CHP adayı Ekrem İmamoğlu'nun galibiyetiyle sonuçlanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin ardından Ankara'da parti genel merkezinde konuştu.

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

- Türkiye demokrasiye inananlarla gurur duyuyor.

- Her şey adalet yürüyüşüyle başladı. Adalet istedik, huzur istedik, hak istedik. Hak, hukuk ve adalet dedik.

- Bütün dünyaya sesimizi duyurduk. Mısır'daki sağır sultana bile sesimizi duyurduk.

- Getirmek istemediler, engellemek istediler, bütün engelleri hep birlikte aştık. En son İstanbul seçimlerinde aştık.

- Ve bizler hep birlikte bir demokrasi destanı yazdık. Her türlü baskıya rağmen, devletin bütün imkanlarını kullanmalarına rağmen, bu ülkenin insanı baskıdan değil, demokrasiden yana tercihini koydu ve demokrasiyi şahlandırdı.

- Söylemiştim, Cumhuriyeti demokrasiyle taçlandırdığımız zaman bir anlam kazanacak diye. Ve bunu büyüteceğiz, güçlendireceğiz. Demokrasi kararlılığımızı bütün dünyaya bildireceğiz, ve bildirdik de.

- Bu demokrasi destanının yazılmasında önce CHP'nin bütün örgütlerine yürekten şükranlarımı sunuyorum.

- Anadoluda gözleri, yürekleri ve düşünceleri İstanbul seçimlerinde olan, Ekrem İmamoğlunu destekleyen bütün yurttaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum.

- İYİ Parti'nin sayın başkanına ve milletvekillerine yürekten teşekkür ediyorum.

- Millet İttifakı'nda olmamakla birlikte bize destek veren AK Partili, ülkücü, HDP'li, Saadet Partili kardeşlerime teşekkür ediyorum.

- Farklı siyasi düşüncelere sahip olmakla birlikte demokrasi destanı yazdık, bundan daha güzel bir şey olamaz.

- Artık hiçbir güç mazbatayı vermemezlik edemez.

- Artık saraylarda oturup egemen olarak herkesi etkileyeceğini düşünenler halkın iradesine artık saygı duymak zorundalar.

- Biz adaletten, hukuktan yanayız ve adaleti her ortamda savunacağız.

- Bu saatten sonra Türkiye süratle gerçek gündemine gölmedi. Geniş tanımlı işsiz sayımız 8 buçuk milyona yanaştı. Bu ülkenin işsizi, çiftçisi, emeklisi, sanayicisi, serbest meslek çalışanı, hemen hemen toplumun herkesinde büyük bir huzursuzluk vardı. Şimdi demokrasi çıtasını birlikte yükselteceğiz. Bizim gücümüz, demokrasilerdeki en büyük güçtür.

- Mücadelemizi kadınlarla birlikte yapacağız, çocuklarımızla birlikte yapacağız, 82 milyon demokrasi sınavını verdik. Şimdi demokrasiyi yüceltme zamanı. Birlikte yücelteceğiz, insanlarımıza birlikte sahip çıkacağız. Birlikte Türkiye'yi büyüteceğiz.