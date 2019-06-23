İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde İmamoğlu kutlamaları

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) önünde Ekrem İmamoğlu kutlamaları © DHA /

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) önünde Ekrem İmamoğlu kutlamaları © DHA /

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) önünde Ekrem İmamoğlu kutlamaları © DHA / 1 / 3 © DHA / İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) önünde Ekrem İmamoğlu kutlamaları

İBB Binası önünde çok sayıda İstanbullu ellerinde resmi olmayan sonuçlara göre İBB Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu resminin olduğu posterler, bayraklar ve Mustafa Kemal Atatürk posterleriyle toplandı.