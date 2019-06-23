Kayıt
22:56 23 Haziran 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, YSK önünde açıklamalarda bulundu.

    YSK Başkanı Güven: İtiraz süreçleri bittiğinde mazbata hak edene teslim edilecek

    © AA / Özge Elif Kızıl
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    Konu:
    İstanbul yeniden seçime gidiyor (391)
    0 14

    Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin sükunet içinde gerçekleştirildiğini belirterek, "Bir itiraz süreci var, ilçe seçim, il seçim kurullarına, YSK'ye. İtiraz süreçleri bittiğinde mazbata hak edene teslim edilecektir" dedi.

    © AA /
    Kılıçdaroğlu: Artık hiçbir güç mazbatayı vermemezlik edemez
    Güven, YSK binası önünde seçime ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı.

    İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçiminin tamamlandığını ifade eden Güven, cezaevleri ve seyyar sandıklar dahil olmak üzere 31 bin 342 sandıkta oy kullanma hakkına sahip 10 milyon 560 bin 963 seçmenin oy kullandığını bildirdi.

    Bugün yapılan seçimin sükunet içinde gerçekleştirildiğine işaret eden Güven, çoğunluğu siyasi parti temsilcilerinden oluşan sandık kurullarınca sayım ve döküm işlemleri sonucu tutulan sayım döküm cetveli ile sandık sonuç tutanaklarının ilçe seçim kurullarına teslim edilerek ilçe birleştirme tutanaklarının tanzim edildiğini aktardı.

    Güven, ilçe seçim kurullarının tutanakları tarayarak sisteme eklediğini, sisteme girilen sonuçlarla sayım döküm cetvellerinin, sandık sonuç tutanaklarının YSK'ye geldiği anda eş zamanlı olarak seçime katılan siyasi partilerle paylaşıldığını hatırlattı.

    Seçim sonuçlarının ilanıyla 2014'ten bugüne kadar internet üzerinden ıslak imzalı tutanakların tüm vatandaşların erişimine sunulduğunu belirten Güven, bu uygulamanın da dünyada ilk yapılan işlem olduğunu dile getirdi.

    YSK Başkanı Güven, şöyle devam etti:

    - Bu seçim sonuçları da en kısa sürede vatandaşlarımızın incelemesine açılacaktır. YSK, ekseriyeti siyasi partili üyelerden oluşan sandık kurulları ile ilçe seçim kurullarından gelen sonuçları alt alta koyup toplamak suretiyle seçim sonuçlarını ilan etmektedir. Bu seçim sonuçlarını da en kısa zamanda açıklayacağız. Yayın yasağı kalkmadan seçim sonuçlarıyla ilgili açıklama yapan televizyon kanallarının sorumluları hakkında suç duyurusunda bulunulmasına ve Radyo ve Televizyon Üst Kurulunca gereğince işlem ifası hususunda ihbarda bulunulmasına karar verilmiştir.

    Güven, seçimde emeği geçenlere teşekkür etti ve seçimlerin Türkiye ve Türk milleti için hayırlı olması temennisinde bulundu.

    'İTİRAZ SÜRECİ VAR'

    Katılım oranının sorulması üzerine Sadi Güven, şunları kaydetti: "Biraz önce, sisteme baktım. Resmi olarak sistemimizde taranan sandık sonuç sayısı yüzde 65 civarında. 19 bin 910 sandık taranmış vaziyette. Tahminen yarım saat içinde tüm sandıklar taranmak suretiyle sisteme işlenmiş olacak. Taranan sandık sonuçları bizim sisteme düştüğü andan itibaren aynı saniyede seçime katılma hakkına sahip, veri alma imkanı bulunan siyasi partilerimizle eş zamanlı olarak da paylaşılmaktadır. Biz hangi anda hangi veriye sahipsek seçime katılan partiler aynı anda aynı veriye sahiptiler, onlar oradan takip edebilirler. Şu an itibarıyla henüz rakamlar netleşmediği için resmi rakamları paylaşamıyorum. Yarım saat, bir saat içerisinde gelir. İleri saatlerde veya yarın rakamları sizlerle paylaşırız."

    İtiraz ve mazbata süreçlerine yönelik soruya ise Güven, "Bir itiraz süreci var, ilçe seçim, il seçim kurullarına, YSK'ye. İtiraz süreçleri bittiğinde mazbata hak edene teslim edilecektir." karşılığını verdi.

    Bu arada, yenileme seçiminin ardından olağan itiraz süreçleri şöyle işleyecek:

    - Seçime ilişkin ilk itirazlar sandık kurullarına yapıldı. Sandık kurulu tutanakları ve kararlarına karşı ilçe seçim kurullarına 25 Haziran Salı günü saat 15.00'e kadar itiraz hakkı bulunuyor. İlçe seçim kurulları, bu itirazları 27 Haziran Perşembe saat 17.00'ye kadar karara bağlayacak.

    - İlçe seçim kurulları kararlarına karşı 28 Haziran Cuma günü saat 17.00'ye kadar il seçim kuruluna itirazda bulunulabilecek. İl seçim kurulu, bu itirazları 30 Haziran Pazar günü saat 17.00'ye kadar sonuçlandıracak.

    - Bu süreçlerin tamamlanmasının ardından, il seçim kurulu ve il birleştirme tutanaklarına karşı YSK'ye itiraz edilebilecek. YSK'ye itirazlar, 3 Temmuz Çarşamba günü saat 17.00'ye kadar yapılabilecek.

    Konu:
    İstanbul yeniden seçime gidiyor (391)

    İlgili konular:

    Akşener: Artık biz varız, hiçbir şey eskisi gibi olmayacak
    Bahçeli: Türkiye artık esas gündemine dönmeli, seçim süreci kapanmalıdır
    İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde İmamoğlu kutlamaları
    Etiketler:
    YSK, Sadi Güven, 23 Haziran İBB seçimleri, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İstanbul, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    ‘Modern Türk tasarımcıların gözünden Osmanlı İmparatorluğu kıyafetleri’ sergisinden bir kare.
    Moskova’da Osmanlı kostümleri sergisi açıldı
    Karikatür
    'ABD, İran’a askeri müdahaleyi göze alamaz'
    İnfografik
    Ağır nükleer füze kruvazörü Amiral Nahimov
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet