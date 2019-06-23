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22:56 23 Haziran 2019
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    Sandık- Zarf- Seçim

    İstanbul seçimini en yakın bilen anket şirketi KONDA oldu

    © AA / Elif Öztürk
    Türkiye
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    İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'nun kazandığı seçimlerde sandıktan çıkan sonuçları doğru olarak ön gören tek şirket KONDA Araştırma oldu. Seçimin kaybedeni ise, Binali Yıldırım'ın kazanacağını öngören tek araştırma şirketi olan ORC Araştırma oldu.

    23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Yenileme Seçimi'nde sonuçların açıklanmaya başlamasıyla birlikte, CHP'liler parti genel merkezine gelerek kutlama yaptı.
    © AA / Güven Yılmaz
    CHP Genel Merkezi'nde toplanan CHP'liler seçim sonuçlarını kutladı
    31 Mart'ta yapılan fakat YSK kararıyla yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri geride kaldı.

    Seçimi oyların yüzde 54'ünü alan Millet İttifakı adayı Ekrem İmamoğlu kazandı. Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım ise yüzde 45'de kaldı.

    Anket şirketlerinin büyük bir çoğunluğu seçimi Ekrem İmamoğlu'nun kazanacağını ön görürken, KONDA Araştırma ve Danışma sonuçları bire bir bildi.

    KONDA'nın 15-16 Haziran tarihlerinde 157 mahallede 3 bin 498 kişiyle yaptığı yüz yüze görüşmelerle elde ettiği veriler sonucunda hazırlanan raporda İmamoğlu'nun yüzde 54, Yıldırım'ın ise yüzde 45 oy alacağı tahmin edilmişti.

    © AFP 2019 / Gürcan Öztürk
    Gözlemciler: Seçim usulüne uygun gerçekleşti
    Avrasya Araştırma ise 17-20 Haziran tarihlerinde 960 kişiyle yaptığı araştırmada İmamoğlu'nun yüzde 53, Yıldırım'ın ise yüzde 46.3 oy alacağı tahmininde bulunarak sonuçlara en yakın tahmini yapan ikinci şirket oldu.

    23 Haziran İstanbul seçimlerinin kaybedeni ise ORC Araştırma oldu. ORC araştırma 12-14 Haziran'da 6 bin 580 kişiyle yaptığı araştırmada Yıldırım 48.3 oy alacağını ve seçimi 0.5 puan farkla kazanacağı tahmininde bulunmuştu.

    Etiketler:
    KONDA, Binali Yıldırım, Ekrem İmamoğlu, 23 Haziran İBB seçimleri, seçim, İstanbul
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