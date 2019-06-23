İstanbul seçimini en yakın bilen anket şirketi KONDA oldu

Seçimi oyların yüzde 54'ünü alan Millet İttifakı adayı Ekrem İmamoğlu kazandı. Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım ise yüzde 45'de kaldı.
Anket şirketlerinin büyük bir çoğunluğu seçimi Ekrem İmamoğlu'nun kazanacağını ön görürken, KONDA Araştırma ve Danışma sonuçları bire bir bildi.
KONDA'nın 15-16 Haziran tarihlerinde 157 mahallede 3 bin 498 kişiyle yaptığı yüz yüze görüşmelerle elde ettiği veriler sonucunda hazırlanan raporda İmamoğlu'nun yüzde 54, Yıldırım'ın ise yüzde 45 oy alacağı tahmin edilmişti.
23 Haziran İstanbul seçimlerinin kaybedeni ise ORC Araştırma oldu. ORC araştırma 12-14 Haziran'da 6 bin 580 kişiyle yaptığı araştırmada Yıldırım 48.3 oy alacağını ve seçimi 0.5 puan farkla kazanacağı tahmininde bulunmuştu.
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