İmamoğlu: Yıkın bütün önyargıları, herkesi kucaklamaya geldik

Resmi olmayan sonuçlara göre yeniden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen CHP'li Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da seferberlik başlatacaklarını söyledi. "Yıkın bütün önyargıları, herkesi kucaklamaya geldik" diyen İmamoğlu, seçimi kazandığı için kendisini tebrik eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da teşekkür etti.