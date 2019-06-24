Ağırdır: İmamoğlu'nun zaferi, AK Parti’nin 17 yıllık siyasi iktidarı içindeki en net yenilgisi

23 Haziran seçimini en yakın takip eden araştırma şirketlerinden KONDA'nın yöneticisi Bekir Ağırdır, Ekrem İmamoğlu'nun zaferini değerlendirdi. Ağırdır, "AK Parti’nin 17 yıllık siyasi iktidarı içindeki en net yenilgisi" ifadelerini kullandı.

KONDA yöneticisi Bekir Ağırdır'a göre AK Parti 17 yıllık siyasi iktidarı içindeki en net yenilgisini aldı.

T24 seçim yayınında sonuçları değerlendiren Ağırdır, 9 puanlık farkın sadece CHP ve adayı İmamoğlu ile izah edilemeyeceğini belirtti ve şunları söyledi:

"Önce bir kere KONDA ekibini tebrik ediyorum. Araştırma yapmak abaküsle yapılan tahmin gibi bir şey değildir, ölçümdür, bilimsel yöntemdir. Arkadaşlarım da tebriği hak etti.

(Seçim sonucu) Bu AK Parti’nin 17 yıllık siyasi iktidarı içindeki en net yenilgisi. Bu yenilgi 31 Mart’ta olsaydı bugünkü gibi siyasal sonuç üretmezdi. Sonuç, iktidarın bu kadar bastırmasıyla, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üzerinde oluşturulan havayla, son bir haftada bile Öcalan mektubu gibi akla hayale gelmeyecek devlet olanaklarının kullanması toplumun tepkisini gösteriyor.

Bu kez, adalet duygusu baskın geldi. Bu farkın tek açıklaması var, Ekrem Bey ile CHP ile değil… Özellikle genç seçmenler hayatın bu kadar ahlaki normlara, hukuka göre değil de soyut normlarla yaşanmasına karşı itiraz etti. Bu çok önemli bir şey. Ülke siyasetinde kırılma potansiyeli taşıyor. Uzun vadede göreceksiniz ki ülkenin gençleri farklı bir hayat istiyor.

İmamoğlu ilk açıklamasında Erdoğan ile görüşmek istediğini ve toplumsal barış istediğini söyledi. "Eğer ben çalıştırılmazsam döner vatandaşa sığınırım" dedi, bunları nasıl yorumluyorsunuz? Bundan sonra Recep Tayyip Erdoğan, Ekrem İmamoğlu’nu çalıştırtmamayı göze alır mı?

Bir kere AK Parti iktidarı artık yerel yönetimlerde yok, ya da yok denecek kadar az. AK Parti'nin 2023 seçimlere kadar oyunu değiştirmek için bir başarıya ihtiyacı var ama ne yazık ki bütün kas gücünü kaybetti. Bütün oyunu rakibinin başarısızlığı üzerine kuruyor.

AK Parti'nin şimdi yapmaya çalışacağı şey, parlamento ve kararnameler ile belediye meclislerinin yetkilerini artırmak gibi uygulamalar olacak. Doğrudan Ekrem Bey ile uğraşamlarına gerek yok.

Başkanlık sistemi diye geçilen sistemde bile birçok şey yapılabilir kararnameler ile ve yapılacağını sanıyorum. Seçilen belediye başkanları başarılı olmak istiyorlarsa gerçekten üretmek zorundalar.

Engellemeler bahane değil. İktidar bloku değişmeyip bu diliyle sadece kendilerine göre bir hayat tasarımıyla bu işi daha fazla sürdüremeyecekler.

AK Parti’de mekanizma felç oldu. Yeni fikirlerden beslenemiyorlar, sokaktan da beslenemiyorlar. Paranoyalara teslim olmuş bir mekanizma var karşımızda."