Sanatçılardan İmamoğlu’na tebrik mesajları: 'Her şey çok güzel oldu'

Seçim yarışında galip gelen Ekrem İmamoğlu’nu kutlayan ünlüler, herkesi kucaklayan siyasete özlem duyduklarını ifade ettiler.
Birgün'ün haberine göre Şevval Sam sosyal medya hesabından, “Ekrem Başkan herkesi kucaklayan, muhteşem bir konuşma yaptı. Uzun zamandır hasret kaldığımız bir tevazu ve sevgi vardı cümlelerinde. Sonucun 16 milyona hayırlı olmasıdır dileğim. Binali Yıldırım‘ı da tebrik ederim. Elimizi taşın altına koyma zamanıdır artık!” paylaşımını yaptı.
#HerŞeyÇokGüzelOldu Ekrem Başkan herkesi kucaklayan, muhteşem bir konuşma yaptı. Uzun zamandır hasret kaldığımız bir tevazu ve sevgi vardı cümlelerinde. Sonucun 16milyona hayırlı olmasıdır dileğim. #BinaliYildirim ‘ı da tebrik ederim.— Şevval Sam (@sevvalsam) June 23, 2019
Elimizi taşın altına koyma zamanıdır artık!
Bülent Emrah Parlak ise “Hani çünkü çalmışlardı?” diye sordu.
Hani “Çünkü çalmışlar”dı ?— Bülent Emrah PARLAK (@bulentparlak) June 23, 2019
İşte sanatçıların Ekrem İmamoğlu mesajları:
o ceketi çıkarttırmayacaktınız— Fırat Tanış (@firattanis) June 23, 2019
BİZLER Adil ,Dürüst, Çalışkan ,İleri görüşlü,Her görüşe ve inanca saygı duyan ,Kucaklayan,Eşitliğe inanan,Hak Hukuk Adalet gözeten,şefkatli ,Sevgi ve Umut dolu, 7 den 70 e Türkiye Cumhuriyeti Gençleriyiz!— Gökhan Özoğuz (@gokhanozoguz) June 23, 2019
Vatan Güneşi ilelebet Daim ola ! #HÇO pic.twitter.com/lXICO6yVEL
Tebrikler sayın @ekrem_imamoglu— HAYKO CEPKİN (@HAYKOCPQN) June 23, 2019
Tüm haksız ithamların karşısında, sabırla, üslubunuzu asla bozmadan zafer ile çıkıyor olmanız, vicdan sahibi her insan evladı için gurur verici bir sonuçtur. Bu mevkiniz sadece başlangıçtır. Buna inanıyoruz.) Nicelerinde göreceğiz. Başarılaaaar🤘
“söz milletin.”— Harun Tekin (@harun_tekin) June 23, 2019
Çok ciddi şeyler yazmaya çalışırken bir gülme geliyorrrpffffhhhhaaaaa pic.twitter.com/GJSIpIdMFf— Yekta Kopan (@yektakopan) June 23, 2019
İşte şimdi her şey çok güzel olmaya başladı☀️— Elçin Sangu (@elcnsng) June 23, 2019
İlk kez korna sesleri rahatsız etmiyor. Özgürlük sesi gibi, mutluluk sesi gibi. Ninni gibi, anne sesi gibi, huzur gibi! Basın be! Daaat düüütt! Ohhh! 😂— Atilla Taş (@AtillaTasNet) June 23, 2019
Ne kadar hasret kalmışız böyle bir konuşmaya, böyle bir üslûba!— aylin aslım (@AylinAsLIM) June 23, 2019
Çok iyi bir konuşma bu! Bir manifesto! İlk kısmı ise özellikle kıymetli. Sanki kendi yeminini yazmış ve andını içer gibi. Tebrik ederim Sn. @ekrem_imamoglu— Şebnem Sönmez (@edihvet) June 23, 2019
Üniversitede CC aldığım dersi yükselteyim diye bir daha almıştım , FF alıp kaldım .. Sizi en iyi ben anlıyorum 13 bin fark vardı 750 bini geçti .. :)— Mesut Süre (@mesut_sure) June 23, 2019
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı— berna lacin (@bernalacin35) June 23, 2019
Sayın @ekrem_imamoglu
3 ay önce de
Bugün de...
Artan bir sevgiyle 🇹🇷
Sayin @ekrem_imamoglu , az onceki konusmanizla baska bir uslubun da mumkun olabilecegini gosterdiginiz icin umutla doldum. #herseycokguzelolacak— Şebnem Ferah (@sebnemferah) June 23, 2019
Her şey çok güzel ❤️❤️❤️— mabel matiz (@mabelmatiz) June 23, 2019
Her daim beyefendi,her durumda güler yüzlü İBB Başkanı Sayın @ekrem_imamoglu ‘nu canı gönülden tebrik ediyorum. İstanbul’umuza hayırlı olsun.— Tolga Cevik (@TolgaCevik) June 23, 2019
Her şey çok güzel oldu! Kimseyi ayrıştırmayan, herkesi kucaklayan siyaset dilinin kazanmasından büyük mutluluk duyuyorum. Artan oy oranı Ekrem kardeşimin sorumluluğunu da arttırdı. Asıl iş şimdi başlıyor. @ekrem_imamoglu başkana bu zorlu görevinde başarılar diliyorum...— Cahit Berkay (@cahit_berkay) June 23, 2019
Ne bileyim sen 15 bin oy farkını beğenmeyince ben de 700 bin oy farkı attım 💃🏼💃🏼🌸 #BugünHerŞeyÇokGüzelOlacakpic.twitter.com/Un8Widv6A5— M. Cumbul 🎭 (@Mcumbulresmi) June 23, 2019
Teşekkür ederim @ekrem_imamoglu pic.twitter.com/3bv9IIhAI9— didem soydan (@didem_soydan) June 23, 2019
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)