Sanatçılardan İmamoğlu’na tebrik mesajları: 'Her şey çok güzel oldu'

Seçim yarışında galip gelen Ekrem İmamoğlu’nu kutlayan ünlüler, herkesi kucaklayan siyasete özlem duyduklarını ifade ettiler.

Birgün'ün haberine göre Şevval Sam sosyal medya hesabından, “Ekrem Başkan herkesi kucaklayan, muhteşem bir konuşma yaptı. Uzun zamandır hasret kaldığımız bir tevazu ve sevgi vardı cümlelerinde. Sonucun 16 milyona hayırlı olmasıdır dileğim. Binali Yıldırım‘ı da tebrik ederim. Elimizi taşın altına koyma zamanıdır artık!” paylaşımını yaptı.

#HerŞeyÇokGüzelOldu Ekrem Başkan herkesi kucaklayan, muhteşem bir konuşma yaptı. Uzun zamandır hasret kaldığımız bir tevazu ve sevgi vardı cümlelerinde. Sonucun 16milyona hayırlı olmasıdır dileğim. #BinaliYildirim ‘ı da tebrik ederim.

Elimizi taşın altına koyma zamanıdır artık! — Şevval Sam (@sevvalsam) June 23, 2019

​ Bülent Emrah Parlak ise “Hani çünkü çalmışlardı?” diye sordu.

Hani “Çünkü çalmışlar”dı ? — Bülent Emrah PARLAK (@bulentparlak) June 23, 2019

​İşte sanatçıların Ekrem İmamoğlu mesajları:

o ceketi çıkarttırmayacaktınız — Fırat Tanış (@firattanis) June 23, 2019

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BİZLER Adil ,Dürüst, Çalışkan ,İleri görüşlü,Her görüşe ve inanca saygı duyan ,Kucaklayan,Eşitliğe inanan,Hak Hukuk Adalet gözeten,şefkatli ,Sevgi ve Umut dolu, 7 den 70 e Türkiye Cumhuriyeti Gençleriyiz!

Vatan Güneşi ilelebet Daim ola ! #HÇO pic.twitter.com/lXICO6yVEL — Gökhan Özoğuz (@gokhanozoguz) June 23, 2019

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Tebrikler sayın @ekrem_imamoglu

Tüm haksız ithamların karşısında, sabırla, üslubunuzu asla bozmadan zafer ile çıkıyor olmanız, vicdan sahibi her insan evladı için gurur verici bir sonuçtur. Bu mevkiniz sadece başlangıçtır. Buna inanıyoruz.) Nicelerinde göreceğiz. Başarılaaaar🤘 — HAYKO CEPKİN (@HAYKOCPQN) June 23, 2019

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“söz milletin.” — Harun Tekin (@harun_tekin) June 23, 2019

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Çok ciddi şeyler yazmaya çalışırken bir gülme geliyorrrpffffhhhhaaaaa pic.twitter.com/GJSIpIdMFf — Yekta Kopan (@yektakopan) June 23, 2019

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İşte şimdi her şey çok güzel olmaya başladı☀️ — Elçin Sangu (@elcnsng) June 23, 2019

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İlk kez korna sesleri rahatsız etmiyor. Özgürlük sesi gibi, mutluluk sesi gibi. Ninni gibi, anne sesi gibi, huzur gibi! Basın be! Daaat düüütt! Ohhh! 😂 — Atilla Taş (@AtillaTasNet) June 23, 2019

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Ne kadar hasret kalmışız böyle bir konuşmaya, böyle bir üslûba! — aylin aslım (@AylinAsLIM) June 23, 2019

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Çok iyi bir konuşma bu! Bir manifesto! İlk kısmı ise özellikle kıymetli. Sanki kendi yeminini yazmış ve andını içer gibi. Tebrik ederim Sn. @ekrem_imamoglu — Şebnem Sönmez (@edihvet) June 23, 2019

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Üniversitede CC aldığım dersi yükselteyim diye bir daha almıştım , FF alıp kaldım .. Sizi en iyi ben anlıyorum 13 bin fark vardı 750 bini geçti .. :) — Mesut Süre (@mesut_sure) June 23, 2019

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı

Sayın @ekrem_imamoglu

3 ay önce de

Bugün de...

Artan bir sevgiyle 🇹🇷 — berna lacin (@bernalacin35) June 23, 2019

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Sayin @ekrem_imamoglu , az onceki konusmanizla baska bir uslubun da mumkun olabilecegini gosterdiginiz icin umutla doldum. #herseycokguzelolacak — Şebnem Ferah (@sebnemferah) June 23, 2019

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Her şey çok güzel ❤️❤️❤️ — mabel matiz (@mabelmatiz) June 23, 2019

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Her daim beyefendi,her durumda güler yüzlü İBB Başkanı Sayın @ekrem_imamoglu ‘nu canı gönülden tebrik ediyorum. İstanbul’umuza hayırlı olsun. — Tolga Cevik (@TolgaCevik) June 23, 2019

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Her şey çok güzel oldu! Kimseyi ayrıştırmayan, herkesi kucaklayan siyaset dilinin kazanmasından büyük mutluluk duyuyorum. Artan oy oranı Ekrem kardeşimin sorumluluğunu da arttırdı. Asıl iş şimdi başlıyor. @ekrem_imamoglu başkana bu zorlu görevinde başarılar diliyorum... — Cahit Berkay (@cahit_berkay) June 23, 2019

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Ne bileyim sen 15 bin oy farkını beğenmeyince ben de 700 bin oy farkı attım 💃🏼💃🏼🌸 #BugünHerŞeyÇokGüzelOlacakpic.twitter.com/Un8Widv6A5 — M. Cumbul 🎭 (@Mcumbulresmi) June 23, 2019

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