CHP’li Koç’tan 23 Haziran açıklaması: Milletimiz demokrasiye sahip çıktı

İstanbul'da tekrarlanan seçimde AK Partili Binali Yıldırım'a 805 bin 662 oy fark atarak seçimi yeniden kazanan CHP'li Ekrem İmamoğlu’nun zaferine değinen Koç, “Sayın Ali İhsan Yavuz; Hani hiçbir şey olmadı; ama bir şeyler oldu hissettim diyen arkadaş; bir şeyler hissedebiliyor musun? Hadi kolay gelsin! Milletle zıtlaşmanın, sandığı tekmelemenin demokratik sonuçlarını siz de görüyorsunuz. Milletimiz demokrasiye sahip çıktı!” ifadelerini kullandı.
Sayın Ali İhsan Yavuz;— HALUK KOÇ (@profdrhalukkoc) June 23, 2019
Hani hiçbir şey olmadı;ama birşeyler oldu hissettim diyen arkadaş;
BİR ŞEYLER HİSSEDEBİLİYOR MUSUN?
Haydi kolay gelsin!
Milletle zıtlaşmanın,sandığı tekmelemenin demokratik sonuçlarını siz de görüyorsunuz.
MİLLETİMİZ DEMOKRASİYE SAHİP ÇIKTI!#Ekremİmamoğlu
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)