CHP’li Koç’tan 23 Haziran açıklaması: Milletimiz demokrasiye sahip çıktı

CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun seçimi kazanmasının ardından sosyal medya üzerinden açıklama yapan CHP'li Haluk Koç, AK Partili Ali İhsan Yavuz'a seslenerek, "Sayın Ali İhsan Yavuz; Hani hiçbir şey olmadı; ama bir şeyler oldu, hissettim diyen arkadaş; bir şey hissedebiliyor musun?" ifadelerini kullandı.

CHP Ankara Milletvekili Haluk Koç, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

İstanbul'da tekrarlanan seçimde AK Partili Binali Yıldırım'a 805 bin 662 oy fark atarak seçimi yeniden kazanan CHP'li Ekrem İmamoğlu’nun zaferine değinen Koç, “Sayın Ali İhsan Yavuz; Hani hiçbir şey olmadı; ama bir şeyler oldu hissettim diyen arkadaş; bir şeyler hissedebiliyor musun? Hadi kolay gelsin! Milletle zıtlaşmanın, sandığı tekmelemenin demokratik sonuçlarını siz de görüyorsunuz. Milletimiz demokrasiye sahip çıktı!” ifadelerini kullandı.

Sayın Ali İhsan Yavuz;

Hani hiçbir şey olmadı;ama birşeyler oldu hissettim diyen arkadaş;

BİR ŞEYLER HİSSEDEBİLİYOR MUSUN?

Haydi kolay gelsin!

Milletle zıtlaşmanın,sandığı tekmelemenin demokratik sonuçlarını siz de görüyorsunuz.

MİLLETİMİZ DEMOKRASİYE SAHİP ÇIKTI!#Ekremİmamoğlu — HALUK KOÇ (@profdrhalukkoc) June 23, 2019

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