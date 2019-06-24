Saadet Partisi adayı Gökçınar'dan İmamoğlu'na tebrik

Saadet Partisi'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Necdet Gökçınar, seçimi kazanan Ekrem İmamoğlu’nu tebrik ederek kendisine başarılar diledi.

Sosyal medya üzerinden açıklama yapan Gökçınar, “Aziz İstanbullu hemşehrilerimiz, Büyük bir olgunluk ve katılımla seçimi gerçekleştirdik. Hepinize en kalbi şükran ve teşekkürlerimi arz ederim. İBB Başkanlığını kazanan Sayın Ekrem İmamoğlu Bey’e yapacağı hayırlı işlerinde başarılar dilerim. Hemşehrilerimi hürmetle selamlıyorum.” ifadelerini kullandı.

Aziz İstanbullu hemşehrilerimiz,



Büyük bir olgunluk ve katılımla seçimi gerçekleştirdik.



Hepinize en kalbi şükran ve teşekkürlerimi arz ederim.



İBB Başkanlığını kazanan Sy Ekrem İmamoğlu Bey'e yapacağı hayırlı işlerinde başarılar dilerim.



Hemşehrilerimi hürmetle selamlıyorum. pic.twitter.com/M4hZEBjtf8 — Necdet Gökçınar (@gokcinarnecdet) June 23, 2019

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, “Milletimizin iradesi tecelli etmiştir. Bize düşen bu karara saygı duymaktır.” ifadesini kullanmıştı.

Karamollaoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine ilişkin “Milletimizin iradesi tecelli etmiştir. Bize düşen bu karara saygı duymaktır. Bu sebeple İstanbul seçimlerinin milletimiz ve ülkemiz adına hayırlı olmasını temenni ediyor, sandıktan çıkan sonucun 82 milyonun kardeşliğinin pekişmesine vesile olmasını diliyorum.” değerlendirmesinde bulunmuştu.